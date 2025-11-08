El Miralvalle resucita ante el líder invicto

Juan Carlos Ramos Plasencia Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:02 Comenta Compartir

El Miralvalle volvió a sonreír tras cuatro derrotas consecutivas. Y lo hizo con una victoria de enorme mérito, frente a uno de los colosos del grupo, el Claret Benimaclet de Valencia, que llegaba imbatido a la capital del Jerte tras cinco triunfos seguidos. El conjunto placentino firmó su mejor encuentro de la temporada, con una actitud que recordó al equipo competitivo de otras campañas.

El partido comenzó con un 0-3 favorable a las valencianas, pero rápidamente el Miralvalle reaccionó con un parcial de 8-0 que marcó el rumbo del choque. Desde ese momento, las locales dominaron el marcador y, por primera vez en mucho tiempo, también el juego interior. El primer cuarto terminó con un ajustado 16-15, pero el segundo consolidó la ventaja con un 33-24 gracias al ritmo y la circulación de balón.

HIERROS DÍAZ MIRALVALLE PLASENCIA Marta Pérez (9), Victoria Michel (4), María Romero (15), Pauline Laurenson (11), Sydney Brown (6) -cinco inicial-, Lucía Navas (10), Guada Cuesta (2) y Cristina Lázaro (11). 68 - 54 CLARET BENIMACLET Sofía Alfonso (12), Judit Rochina, Marta Cuéllar (6), Eva Cases (13), Irene Garrido (6) -cinco inicial-, Inés Serrano (3), Julia Sarrio (2), Paula García (3), Luna Liern, Esther Iranzo (7) y Tamara Toledo (2). PARCIALES 16-15, 35-34, 48-44 y 68-54.

ÁRBITROS Rodrigo González Morán y Alberto González García.

INCIDENCIAS Pabellón Ciudad de Plasencia.

Tras el descanso, el Claret apretó y llegó a ponerse por delante (42-43), pero entonces emergió la mejor versión del Miralvalle: sólido atrás, rápido en ataque y con todas las jugadoras aportando. La americana Sydney Brown, en su segundo partido, no destacó en cifras, pero su presencia abrió espacios vitales. Con 60-51 a menos de tres minutos, la victoria ya no peligró. Destacaron María Romero, con 15 puntos, y Lucía Navas, con 15 de valoración. Una victoria de peso que devuelve la confianza al Miralvalle.

