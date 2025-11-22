HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 22 de noviembre, en Extremadura?
Las jugadoras reciben la felicitación de los equipos de cantera. J. C. Ramos
Liga Femenina 2

El Miralvalle se reconcilia en La Bombonera

Firmó su victoria más coral, en un partido donde brillaron María Romero (20 puntos) y Guada Cuesta (11+11)

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:16

Comenta

El Miralvalle firmó este sábado una de sus victorias más completas de la temporada al imponerse por 77-71 al Spar Gran Canaria en la octava jornada de la Liga Femenina 2. Un triunfo vital que deja al conjunto placentino con un balance de 3-5 y, sobre todo, le permite no perder de vista unos puestos de playoffs que siguen al alcance si mantiene esta línea.

El equipo placentino volvió a mostrar su mejor versión en La Bombonera, superando a un Gran Canaria repleto de talento individual pero mermado por la falta de rotaciones. Esa falta de profundidad acabó penalizando a las isleñas cuando sus piezas clave comenzaron a cargarse de faltas. Aunque el cuadro amarillo arrancó con un 4-9 de parcial, el Miralvalle reaccionó con rapidez y cerró un sólido primer cuarto por 17-13.

Miralvalle:

Marta Pérez (7), Victoria Míchel, María Romero (17), Pauline Laurenson (13), Sydney Brown (4) -cinco inicial-, Lucía Navas (8), Guada Cuesta (11) y Cristina Lázaro (14).

77

-

71

Spar Gran Canaria:

Lourdes Pérez (7), Mayte Ocurto (9), Trinity Ezeamatogu (3), Mama Doumbia (19), Lala Touré (11) -cinco inicial-, Andrea Hernández (7), Aisha Mbengue (8) y Miranda Rodríguez (5).

  • Parciales: 17-13, 43-33, 65-51 y 77-71.

  • Árbitros: Alejandro Gómez Gálvez y Carlos Grande Claver.

  • Incidencias: Pabellón Ciudad de Plasencia.

A partir de ahí, las placentinas dominaron con un juego eléctrico, firme en defensa y contundente en el rebote ofensivo. Su acierto exterior –con una inspirada María Romero, clave para desatascar momentos críticos– y la enorme presencia interior de Guada Cuesta, que firmó un doble-doble de carácter (11 puntos y 11 rebotes), dispararon la diferencia hasta un rotundo 39-19. Pese a la reacción final del conjunto canario antes del descanso (43-33), el Miralvalle mantuvo el pulso.

El Spar no dejó de competir, incluso cuando muchas de sus jugadoras estaban condicionadas por las faltas, y llegó a colocarse a solo dos puntos (70-68). Incluso, con 72-69, tuvo dos triples para empatar. Pero el Miralvalle supo resistir sin nervios. El 77-71 premió la mejor actuación coral del curso, con una sobresaliente María Romero (20 puntos) y una Guada Cuesta determinante bajo los aros

