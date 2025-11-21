HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Victoria Michel, en el último partido en casa. J. C. Ramos
Liga Femenina 2

El Miralvalle, a por un punto de inflexión ante el Gran Canaria

El equipo placentino se aferra a su pabellón para no quedar descolgado muy pronto de los puestos de playoff

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:32

El Miralvalle vuelve a escena este sábado (La Bombonera, 18.30 horas) con una prueba tan incómoda como necesaria. Tras siete jornadas marcadas por la ... irregularidad –dos victorias y cinco derrotas– el equipo placentino afronta la octava fecha de la Liga Femenina 2 con la urgencia de frenar una dinámica que le ha empujado a la zona baja. La distancia con los puestos de playoff, ya de tres partidos, empieza a perfilarse como un muro peligroso si no llega una reacción inmediata.

