El Miralvalle, a por un punto de inflexión ante el Gran Canaria
El equipo placentino se aferra a su pabellón para no quedar descolgado muy pronto de los puestos de playoff
Juan Carlos Ramos
Plasencia
Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:32
El Miralvalle vuelve a escena este sábado (La Bombonera, 18.30 horas) con una prueba tan incómoda como necesaria. Tras siete jornadas marcadas por la ... irregularidad –dos victorias y cinco derrotas– el equipo placentino afronta la octava fecha de la Liga Femenina 2 con la urgencia de frenar una dinámica que le ha empujado a la zona baja. La distancia con los puestos de playoff, ya de tres partidos, empieza a perfilarse como un muro peligroso si no llega una reacción inmediata.
El filial del Spar Gran Canaria no parece, a priori, el rival más agradecido para levantar cabeza. El conjunto insular llega con cuatro victorias, tres derrotas y, sobre todo, con la confianza de encadenar tres triunfos consecutivos. Su temporada está siendo especialmente meritoria: recién ascendidas y con un bloque muy joven, muchas de sus jugadoras continúan del proyecto que logró el salto de categoría la pasada campaña. A pesar de esa juventud, cuentan con piezas capaces de marcar diferencias, como Miriam Mbulito, con minutos en la Liga Femenina Endesa.
En Plasencia, sin embargo, todas las miradas vuelven a estar puestas en un Miralvalle tan imprevisible como necesitado. El gran interrogante sigue siendo la versión que ofrecerá el equipo. Hace dos semanas, ante el líder Claret, firmó su mejor noche del curso: intensidad, acierto y un pabellón empujando como en los días grandes. Aquella victoria parecía el punto de inflexión que nunca llegó. El rebote continúa siendo el talón de Aquiles que condiciona el juego, impide correr y castiga cada despiste defensivo.
