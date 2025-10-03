HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cristina Lázaro durante un partido con el Miralvalle. J. C. R.
Liga Femenina 2

El Miralvalle inicia la liga en Canarias con la meta de volver a estar en playoff

Estrena temporada en La Palma con solo dos jugadoras de la pasadaa temporda y con la dirección de Knežević

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:52

Comenta

Nueva temporada para Hierros Díaz Miralvalle Plasencia, en la que tratará una vez más de meterse en el playoff de ascenso a la Liga Femenina ... Challenge. Todos los años que ha disputado la Liga Femenina 2 lo ha logrado y ya en un clásico de la fase decisiva de la categoría. Sin embargo, en esta ocasión el reto será mayor: el club placentino ha renovado casi por completo su plantilla y afronta el curso con solo dos jugadoras que repiten respecto al año pasado, la escolta María Romero y la alero Cristina Lázaro. A ello se suma la llegada de una nueva entrenadora, la serbia Adrijana Knežević, que vivirá su primera experiencia en los banquillos tras una amplia trayectoria como jugadora en la élite nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión el detenido en Olivenza como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
  2. 2 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  3. 3 El casco que recorrerá el mundo para cumplir el sueño de Marcos
  4. 4 Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores
  5. 5 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  6. 6 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  7. 7 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  8. 8 No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes
  9. 9

    Opositores acusan a la Junta de incumplir sus normas en el proceso de estabilización
  10. 10 Extremadura se moviliza por la detención de la Flotilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Miralvalle inicia la liga en Canarias con la meta de volver a estar en playoff

El Miralvalle inicia la liga en Canarias con la meta de volver a estar en playoff