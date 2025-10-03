El Miralvalle inicia la liga en Canarias con la meta de volver a estar en playoff

Nueva temporada para Hierros Díaz Miralvalle Plasencia, en la que tratará una vez más de meterse en el playoff de ascenso a la Liga Femenina ... Challenge. Todos los años que ha disputado la Liga Femenina 2 lo ha logrado y ya en un clásico de la fase decisiva de la categoría. Sin embargo, en esta ocasión el reto será mayor: el club placentino ha renovado casi por completo su plantilla y afronta el curso con solo dos jugadoras que repiten respecto al año pasado, la escolta María Romero y la alero Cristina Lázaro. A ello se suma la llegada de una nueva entrenadora, la serbia Adrijana Knežević, que vivirá su primera experiencia en los banquillos tras una amplia trayectoria como jugadora en la élite nacional.

El estreno liguero será este sábado a las 20.30 (hora insular) en la cancha del CB Isla Bonita, un recién ascendido con sede en El Paso de La Palma, que debutará en Liga Femenina 2 con la ilusión de estrenarse ante su público en el pabellón Severo Rodríguez de Los Llanos de Aridane. Un rival con poco bagaje histórico pero que ha armado un bloque con experiencia en la categoría y jugadoras contrastadas como Marta Vulovic –ex Liga Femenina Challenge– o Andrea Glomazic.

Knežević reconocía antes del viaje que su equipo llega con ganas y con la lógica incertidumbre del primer partido: «Estamos esperando toda la pretemporada a este momento, preparando cosas, conociéndonos, trabajando duro día a día. Por fin llegó el momento. No tenemos mucha información sobre La Palma porque es el primer encuentro y no hay referencias, pero nos centramos en nuestro trabajo. Creo que estamos preparadas, animadas y con muchas ganas de empezar», señaló.

El Miralvalle presentará un plantel joven y renovado, con nombres como la base Marta Pérez, la interior argentina Victoria Michel o la pívot estadounidense Jasmine Payne, que deben aportar energía y físico en la pintura. También será importante la adaptación de las jugadoras procedentes de otros clubes de LF2, como Ana Fernández Oráa o Guada Cuesta.

El objetivo pasa por crecer desde la primera jornada y mantener la línea que ha convertido al Hierros Díaz Miralvalle en un equipo siempre competitivo en la Liga Femenina 2.