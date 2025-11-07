HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Adrijana Knezevic da instrucciones a sus jugadoras. J. C. Ramos
Liga Femenina 2

El Miralvalle, a frenar al invicto Claret en La Bombonera

El conjunto placentino afronta un duelo crucial ante el líder, con el reto de cortar su racha negativa y recuperar confianza

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:26

El Hierros Díaz Miralvalle encara este sábado una prueba de fuego en el Pabellón de la Ciudad Deportiva. Llega el Claret Benimaclet, líder invicto de la Liga Femenina 2 (5-0), en un duelo que mide el orgullo local frente a uno de los equipos más sólidos y en forma del campeonato.

El conjunto placentino atraviesa una situación delicada tras encadenar cuatro derrotas consecutivas (1-4), una racha que obliga a reaccionar cuanto antes para no quedar rezagado en la clasificación. Pese a la dificultad del calendario –en apenas seis jornadas se habrá enfrentado a los cuatro primeros clasificados–, el equipo de Adrijana Knezevic busca en casa un punto de inflexión.

«Nos espera un rival bastante duro. Ellas son primeras y nosotras todavía estamos buscando nuestras sensaciones», reconocía la entrenadora del Miralvalle. «Esta semana intentamos focalizarnos más en el rebote, donde sufrimos en las últimas jornadas, y también en jugar más rápido, con más confianza. Necesitamos una mejor versión de nosotras, sobre todo porque jugamos en casa con nuestro público», añadió.

El Miralvalle ha sufrido especialmente en el apartado físico y en el control del rebote, una de las claves que Knezevic y su cuerpo técnico han trabajado durante la semana. La incorporación de la estadounidense Sydney Brown pretende aportar frescura a una plantilla corta de rotaciones, mientras el club continúa explorando refuerzos que alivien la carga de minutos en una plantilla exigida al máximo.

Enfrente, el Claret llega lanzado. Su equilibrio entre experiencia y juventud le ha permitido dominar con autoridad los primeros compases del curso. Eva Cases Rey se ha consolidado como la gran referencia ofensiva, con un demoledor 51% en triples, mientras Judit Rochina marca el ritmo defensivo y lidera las recuperaciones.

«Espero que reflejemos en el partido todo lo trabajado esta semana. Estoy contenta con el equipo, pero necesitamos luchar más, enseñar nuestra actitud y tener más confianza en nuestros tiros», subrayó Knezevic.

