¿Qué ha pasado este viernes, 24 de octubre, en Extremadura?
María Romero, del Miralvalle. J. C. R.
Liga Femenina 2

El Miralvalle busca la reacción ante el Alcorcón

El equipo placentino, tras dos contundentes derrotas, recibe a un conjunto que se perfila este año como uno de los grandes favoritos

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:33

El Miralvalle afronta este sábado un examen de resistencia y carácter frente al Femenino Alcorcón, uno de los colíderes invictos de la LF2. Con solo ocho jugadoras disponibles desde la primera jornada y la dirección deportiva buscando reforzar la zona interior, el equipo placentino necesita un golpe de efecto para revertir la situación tras dos derrotas contundentes que han dejado al descubierto la falta de rotaciones y de músculo en el rebote ofensivo.

Tras tres jornadas, el Miralvalle ocupa la cuarta posición por la cola, con un balance de una victoria y dos derrotas. Este año, mantener la regularidad se presenta especialmente complicado: la plantilla sigue descompensada y cada partido se convierte en un reto físico y táctico. La incorporación de una o dos interiores se hace necesaria para equilibrar al equipo y ofrecer alternativas que hasta ahora no ha tenido. La salida de Jasmine Payne por bajo rendimiento deportivo, antes de empezar la liga, ha trastocado toda la planificación deportiva.

El Alcorcón llega al choque con pleno de victorias y hasta 12 jugadoras inscritas, que combinan talento joven y experiencia consolidada. Destacan nombres como la pivot lituana Dovile Miliauskaite, Nohemy Ipo, Carolina Bernardeco –ex del Arxil de Pontenvedra–, Laura Bernardo y Claudia Del Amo, capaces de marcar la diferencia en cualquier momento. Su inicio perfecto, incluyendo la victoria frente al potente Siglo XXI, refuerza su favoritismo en el encuentro.

El Miralvalle tendrá que aferrarse a su afición para intentar sumar un triunfo que aporte confianza y alivie la presión sobre un equipo que arrastra muchas limitaciones en la pintura. La cita será este sábado a las 18.30 horas en el Pabellón Ciudad de Plasencia.

