El Mideba vuelve a casa ante Amivel con la necesidad de resarcirse de la última derrota

El Mideba Extremadura quiere dejar en una amarga anécdota el varapalo recibido en Valladolid y nada mejor que resarcirse en su vuelta a casa. El equipo pacense recibe al Amivel Reyes Gutiérrez este sábado en el Pabellón Nuria Cabanillas (18.30 horas) con entrada gratuita.

A pesar de la aplastante derrota frente al Fundación Aliados (91-52), tanto el entrenador como los jugadores se muestran motivados de sacarse esa espina con una victoria. «Los entrenamientos están mejorando en cuanto a la intensidad que buscamos para el equipo», asostiene Álex Carrillo. El técnico del Mideba reconoce también la dificultad del rival. «Las posibilidades siempre están en el deporte, pero no debemos olvidar que Amivel Málaga viene trabajando con una base sólida y con las incorporaciones de este año son más fuertes», añade.

Carrillo explica que el equipo continúa con bajas importantes, lo que impide contar con la plantilla al completo. Esta situación dificulta la parte táctica y el ritmo de juego, pero a pesar de los contratiempos el conjunto extremeño sigue trabajando para mejorar día a día y construir una base sólida y estable para su crecimiento.

El Mideba afronta la cita con la mentalidad positiva de siempre. «Ir de menos a más y dejarlo todo en la pista ante nuestra afición», apunta Carillo.