El Mideba, a por una reacción ante un Vistazul que aún no ha ganado

Tras acumular dos derrotas consecutivas ante el Fundación Aliados de Valladolid y el Amivel, el Mideba Extremadura busca una reacción este sábado en la cuarta jornada de la Superliga de baloncesto en silla de ruedas. El conjunto pacense se enfrentará, a partir de las 16.00 horas, al CD BSR Vistazul de Dos Hermanas en tierras sevillanas.

Aunque perdió la pasada jornada, el equipo extremeño pudo extraer conclusiones positivas tras competir con muchos argumentos pese a contar con un escaso fondo de armario, lo cual genera mucho desgaste en sus jugadores de referencia. Una circunstancia que volverá a repetirse en el compromiso de este sábado, ya que de nuevo tendrá que afrontar varias bajas.

En este inicio liguero está destacando el liderazgo de Rodrigo Pérez, así como la aportación de Jairo y Nelson, imprimiendo grandes dosis de calidad y equilibrio. El entrenador del Mideba, Álex Carrillo, resalta las sensaciones positivas de estos primeros compases: «Creo que esta es la línea a seguir», manifestó en la víspera del encuentro.

Por su parte, el bloque hispalense afronta el duelo con la intención de inaugurar su casillero de triunfos, después de haber cosechado tres derrotas en sus compromisos iniciales, las dos últimas por resultados muy abultados. El partido podrá verse en directo a través de la web sipuedes.tv.