HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
BSR / SUPERLIGA

El Mideba, a por una reacción ante un Vistazul que aún no ha ganado

Redacción

BADAJOZ.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Tras acumular dos derrotas consecutivas ante el Fundación Aliados de Valladolid y el Amivel, el Mideba Extremadura busca una reacción este sábado en la cuarta jornada de la Superliga de baloncesto en silla de ruedas. El conjunto pacense se enfrentará, a partir de las 16.00 horas, al CD BSR Vistazul de Dos Hermanas en tierras sevillanas.

Aunque perdió la pasada jornada, el equipo extremeño pudo extraer conclusiones positivas tras competir con muchos argumentos pese a contar con un escaso fondo de armario, lo cual genera mucho desgaste en sus jugadores de referencia. Una circunstancia que volverá a repetirse en el compromiso de este sábado, ya que de nuevo tendrá que afrontar varias bajas.

En este inicio liguero está destacando el liderazgo de Rodrigo Pérez, así como la aportación de Jairo y Nelson, imprimiendo grandes dosis de calidad y equilibrio. El entrenador del Mideba, Álex Carrillo, resalta las sensaciones positivas de estos primeros compases: «Creo que esta es la línea a seguir», manifestó en la víspera del encuentro.

Por su parte, el bloque hispalense afronta el duelo con la intención de inaugurar su casillero de triunfos, después de haber cosechado tres derrotas en sus compromisos iniciales, las dos últimas por resultados muy abultados. El partido podrá verse en directo a través de la web sipuedes.tv.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras un choque frontal entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano
  2. 2 Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
  3. 3 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  4. 4 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  5. 5 La Navidad llega antes a Extremadura: el pueblo que estrena este sábado uno de los encendidos más grandes de la región
  6. 6

    Educación dice que reforzará la autoridad de los docentes ante el hostigamiento de alumnos y familias
  7. 7 Ingresa en prisión tras robar el bolso con un fuerte tirón a una mujer en Badajoz
  8. 8 Herido un hombre de 73 años tras la colisión entre un turismo y una moto en Calamonte
  9. 9 Vox denuncia la oferta pública de empleo de la Junta de Extremadura
  10. 10 Estas son las localidades extremeñas que han registrado mínimas bajo cero este viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Mideba, a por una reacción ante un Vistazul que aún no ha ganado