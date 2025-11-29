HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
BSR / SUPERLIGA

El Mideba prueba su fiabilidad ante un potente Bidaideak Bilbao

Redacción

BADAJOZ.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Mideba Extremadura disputa este sábado, a las 18.30 horas, en el pabellón Nuria Cabanillas su encuentro correspondiente a la jornada 5 de Superliga de baloncesto en silla de ruedas. Los pacenses se medirán al Bidaideak Bilbao BSR, uno delos equipos más destacados de la liga y que permanece invicto.

El conjunto extremeño quiere dar continuidad al solvente triunfo de la pasada semana frente al Costazul, que rompió la dinámica negativa tras dos derrotas consecutivas. A pesar de las bajas que arrastra desde el inicio de la temporada y de las limitaciones estructurales que afectan al día a día, el conjunto midebista tratará de plantar cara ante un potente rival.

El técnico, Alex Carrillo, señaló que los entrenamientos han transcurrido con buenas sensaciones tras reincorporar a dos jugadores, lo que ofrece nuevas opciones tácticas y un refuerzo muy necesario para una plantilla corta. También destacó que el Bidaideak Bilbao es un conjunto con «mucha experiencia y jugadores de enorme trayectoria».

Carrillo subrayó que el principal desafío será mantener la solidez defensiva y mejorar la comunicación en las ayudas, especialmente en un partido que anticipa como «muy físico». Considera que las opciones de triunfo pasan por imponer su intensidad y minimizar los desajustes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuda de 480 euros para amas de casa: requisitos y cómo solicitarla
  2. 2 El PP vencería en las elecciones del 21-D pero quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el CIS
  3. 3 Sanidad alerta a Extremadura y otras comunidades por un agua embotellada contaminada
  4. 4

    La Junta Electoral Central sanciona a Guardiola y Morán por hacer campaña con fondos públicos en periodo electoral
  5. 5

    La Junta aportará 68 millones en la subida salarial a los funcionarios pactada entre Gobierno y sindicatos
  6. 6

    Más de 300 vehículos y 2.000 militares: así se prepara la Brigada de Extremadura para el combate
  7. 7 Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido tras arrollarlos un autobús de Vizcaya
  8. 8

    El seguimiento de la huelga nacional de técnicos de cuidados no llega al 1% en el SES
  9. 9 Extremadura enciende este viernes la Navidad
  10. 10 La rebeldía culinaria del hermano mayor de Agallas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Mideba prueba su fiabilidad ante un potente Bidaideak Bilbao