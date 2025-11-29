El Mideba prueba su fiabilidad ante un potente Bidaideak Bilbao

Redacción BADAJOZ. Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Mideba Extremadura disputa este sábado, a las 18.30 horas, en el pabellón Nuria Cabanillas su encuentro correspondiente a la jornada 5 de Superliga de baloncesto en silla de ruedas. Los pacenses se medirán al Bidaideak Bilbao BSR, uno delos equipos más destacados de la liga y que permanece invicto.

El conjunto extremeño quiere dar continuidad al solvente triunfo de la pasada semana frente al Costazul, que rompió la dinámica negativa tras dos derrotas consecutivas. A pesar de las bajas que arrastra desde el inicio de la temporada y de las limitaciones estructurales que afectan al día a día, el conjunto midebista tratará de plantar cara ante un potente rival.

El técnico, Alex Carrillo, señaló que los entrenamientos han transcurrido con buenas sensaciones tras reincorporar a dos jugadores, lo que ofrece nuevas opciones tácticas y un refuerzo muy necesario para una plantilla corta. También destacó que el Bidaideak Bilbao es un conjunto con «mucha experiencia y jugadores de enorme trayectoria».

Carrillo subrayó que el principal desafío será mantener la solidez defensiva y mejorar la comunicación en las ayudas, especialmente en un partido que anticipa como «muy físico». Considera que las opciones de triunfo pasan por imponer su intensidad y minimizar los desajustes.