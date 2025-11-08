HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

BSR / SUPERLIGA

El Mideba, a prolongar ante el Fundación Aliados su buen inicio

Redacción

BADAJOZ.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

El Mideba Extremadura disputa este sábado, a partir de las 18.30 horas, el partido correspondiente a la segunda jornada de la Superliga de baloncesto en silla de ruedas. El conjunto pacense afronta su primer encuentro a domicilio del curso midiéndose al Fundación Aliados de Valladolid en el Pabellón Pilar Fernández Valderrama.

El equipo extremeño quiere prolongar las buenas sensaciones del choque inaugural, en el que se impusieron con claridad al Santa Cruz Adein Tenerife en el Nuria Cabanillas. «Las victorias siempre motivan para seguir trabajando y hacer las cosas lo mejor posible», argumentó el entrenador del Mideba, Alex Carrillo, en la previa. El técnico colombiano asegura que el equipo está enfocado en el trabajo y deberán mantenerse concentrados para contrarrestar las virtudes de los pucelanos, a los que considera un bloque muy ordenado.

En el capítulo de contratiempos, los midebistas siguen sin contar con toda la plantilla al completo, lo cual está repercutiendo en las rotaciones en los encuentros y también en la preparación durante la semana, al no contar con suficientes efectivos para las sesiones de entrenamiento.

El Fundación Aliados tratará de resarcirse de la abultada derrota cosechada la pasada semana ante uno de los favoritos, el Amiab Albacete, frente a los que cayó por 70-44.

