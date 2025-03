El Mideba progresa adecuadamente

El panorama del Mideba Extremadura ha cambiado en el último mes. De verlo todo muy negro a un tono como mucho gris y con sensaciones ... muy diferentes a lo que sobrellevaba como podía esta temporada. De estar ubicado en la posición de colista, algo que rechina en un club acostumbrado a pelear cara a cara con los grandes colosos del baloncesto en silla de ruedas español, ha escalar algunos lugares y respirar algo más aliviado en un décimo lugar que es ficticio pues los pacenses tienen mejor balance que el noveno, Amfiv Vigo. A base de grandes actuaciones como la de Salvador Sandoval la última semana ante el Leganés, donde rozó los 40 puntos de anotación, el cuadro pacense ha logrado ganar tres de sus últimos cuatro partidos y así salir del oscuro pozo de la clasificación.

El mexicano Salvador Sandoval es uno de los pilares midebistas. Junto al colombiano Jhon Hernández forma una dupla de enorme calidad sobre la pista sobre la que se asienta el juego de los extremeños semana tras semana. Con un plantel carente de efectivos, es raro verles descansar algún minuto, como le sucedió a Sandoval el pasado sábado en el Pabellón Olimpia de Leganés, donde protagonizó una espectacular estadística de 38 puntos, 9 rebotes, 7 faltas recibidas y dos recuperaciones. «Salieron las cosas muy bien, es verdad. Unas veces me toca a mi y otras a Jhon u otro compañero anotar más. Doy las gracias a mis compañeros por su ayuda porque sin ellos no podría. Por ejemplo 'Tinín', que aunque no es tan notable en los puntos o los números su trabajo oscuro es fundamental para los demás, tanto dentro como fuera de la cancha». «Era un partido que teníamos que ganar sí o sí. Era un equipo que se prestaba para la victoria y así lo intentamos aunque fue complicado porque tuvimos que remontar. Hicimos un gran último cuarto justo cuando perdíamos por 12. Fue un gran trabajo de los chicos», comenta respecto al encuentro de Leganés.

«Tenemos que pelear por acabar lo más arriba posible porque el Mideba siempre ha estado en los primeros puestos» Salvador sandoval Jugador del Mideba Extremadura

Sandoval asiente al confirmar que esta temporada está siendo demasiado dura, con un exceso de adversidades de toda índole. «Problemas externos», como los califica. «Hemos tenido muchos problemas con los papeles y con las lesiones, yo mismo arrastro un problema en el hombro que me tiene limitado aunque salgo a dar el máximo. El tema del covid, aunque pensamos que estaba superado, ha retrasado todo. También la sanción por incomparecencia ante Albacete hace que estemos peor en la clasificación. Es una pena que estuviéramos solo cuatro jugadores, pero cuando no hay dinero no se puede fichar y hubo patrocinadores que este año no apoyaron. La plantilla es muy corta cuando hay equipos que cuentan con diez jugadores».

Ahora el Mideba está levantando la cabeza, y más con la llegada del iraní Mousa. «Es uno más y se nota que somos seis en vez de cinco. Vamos a salir más de esa zona de abajo. Se acercan partidos que yo creo que tenemos muchas posibilidades de ganar. Sabemos que la liga es imposible pero tenemos que pelear por acabar lo más arriba posible porque el Mideba es un club que siempre ha estado en los primeros puestos. Nos queda la Euroliga, que será en casa y nos estamos preparando para ello. Seremos seis jugadores, muy pocos, pero daremos el máximo para intentar ganarla y que se quede aquí», cierra el pívot mexicano.