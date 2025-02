El Mideba, a paladear una Copa del Rey con sabor a otra época

El distinguido buqué de la Copa del Rey vuelve a aromatizar con una fragancia fresca a un Mideba Extremadura que se había habituado ... a la atmósfera viciada de los bajos fondos de la División de Honor (hoy Superliga) de baloncesto en silla de ruedas. Hay que remontarse a 2022 para rescatar el último precedente en el que finalizaron la primera vuelta entre los ocho mejores clasificados del torneo de la regularidad, posiciones que otorgan un billete para el torneo del KO. En aquella edición de hace tres años, los pacenses doblegaron en los cuartos de final al Iberconsa Amfiv por 71-54, pero sucumbieron en semifinales frente al Bidaideak Bilbao (68-50), que se alzó con el cetro tras derrotar al Gran Canaria.

Poco tiene que ver la realidad actual con la de aquella escuadra que peleaba por las cotas más altas, protagonizando una encarnizada lucha por la primera plaza con el Albacete, con el que igualó un balance de 19-3 para cerrar el curso segundo. Ahora el club extremeño atraviesa un periodo de transición, de estabilización tras dos campañas en las que las estrecheces económicas pusieron en riesgo la viabilidad del proyecto. En la 2024/25, con otro aire, sin dispendios, conscientes de una travesía reciente muy convulsa, la escuadra midebista se fijó retos realizables, sin ninguna presión añadida pero con la ambición intacta. Lograr el pase para el campeonato copero era una de las prioridades y antes del parón navideño lograron cumplir con un desafío ilusionante.

Al frente del vestuario no estará Jorge Borba, santo y seña en la última década y artífice de una de las épocas más doradas de la entidad. Tras su inesperada salida a principios de año, en febrero se hizo con las riendas el técnico colombiano Álex Carrillo, que llega a este compromiso con apenas unas semanas de trabajo a sus espaldas en las que ha insistido, sobre todo, en matices para proteger su aro y así mejorar las prestaciones competitivas de su equipo, «aprender a reducir los espacios de silla a silla es lo más importante, por eso me enfoco en defensas presionantes y en los niveles de intensidad», comentaba para este diario.

No atraviesa su mejor momento del curso el Mideba, que ha cosechado dos derrotas ligueras consecutivas ante rivales directos en la zona templada de la tabla. Especialmente dolorosa fue la que encajó en su visita a la cancha del Vigo, donde el triunfo se escapó en un último cuarto nefasto en el que dilapidaron una ventaja de 16 puntos. «Creo que nos penalizó que tuvimos un exceso de confianza, un partido se puede perder, pero no regalarlo como hicimos».

Pese a las sensaciones poco positivas por los resultados adversos, el nuevo escenario que se abre con otro horizonte permite a los extremeños dar un giro para abstraerse del bache. «Tenemos que cambiar el chip, poner un punto y aparte. Hay que aprender de lo que va pasando en la liga pero en la Copa hay que disfrutar». Recalcaba con insistencia el técnico cafetero la recompensa que supone la oportunidad de pelear por este título. «Es un premio al trabajo que vienes haciendo, hay que disfrutarlo y llegar hasta lo máximo que se pueda sin perder de vista que si pierdes el primer partido te vas a casa».

Viajan este jueves

El Mideba realizó este miércoles doble sesión, con el entrenamiento de la tarde-noche centrado íntegramente en preparar los aspectos tácticos atendiendo al rival que tendrán enfrente. La expedición viajará hacia Guadalajara con todos sus efectivos disponibles el jueves a mediodía con la llegada prevista por la noche. Ya no volverán a ejercitarse y la mañana del viernes será de descanso antes de estrenarse en los cuartos de final a partir de las 16.30 horas.

Los pacenses se verán las caras en el Palacio Municipal alcarreño contra el Amivel Reyes Gutiérrez, al que derrotaron en el Nuria Cabanillas en la primera vuelta por 73-64 y en el que milita un viejo conocido en Badajoz, José Salvador Sandoval, uno de los jugadores más relevantes de la historia reciente del club. Álex Carrillo asegura que su plantilla llega en plenitud de fuerzas para poder afrontar una competición de máxima exigencia. «A nivel físico, con lo que hemos venido trabajando, estamos para jugar los tres partidos seguidos si hace falta». Aunque, eso sí, no pierde de vista unas carencias en las rotaciones que considera prioritario solventar ya de cara al ejercicio próximo, «si miramos dentro del equipo solo tenemos a dos jugadores de categoría 4 y si uno de ellos realiza cinco faltas o se lesiona, tendríamos que suplirlo por alguien de una limitación muchísimo mayor que no va a dar las mismas cualidades». Con preocupación, pero sin excusas, añade que «eso no significa que no podamos sacar el máximo de lo que tenemos». Respecto al compromiso que abre fuego para los pacenses, el entrenador colombiano espera que «seamos compactos en defensa, que no hagamos ayudas largas sino que cubramos los espacios entre las sillas».

Los midebistas saldrán a la cancha conociendo ya a su posible rival en semifinales (el sábado, a las 16.30 horas), que saldrá del cruce matinal (12.00) entre el Bidaideak Bilbao y el Ilunion, vigente campeón y el más laureado con 20 trofeos en sus vitrinas, merced a una supremacía ocupando el trono durante diez ediciones consecutivas, desde 2011 a 2020. En 2013, los madrileños, con la antigua denominación de CD Fundosa ONCE, se impusieron en la única final hasta que ha disputado el Mideba, con Chaba Zabala como jugador-entrenador.

El partido por el tercer y cuarto puesto tendrá lugar el domingo a las 9.30 y a las 12.00 se disputará la final. Los encuentros podrán verse en RTVE Play (excepto la final de consolación) y algunos se transmitirán por Teledeporte.