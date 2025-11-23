HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

BSR / SUPERLIGA

El Mideba no da opción al Vistazul

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Victoria incontestable y sólida del Mideba Extremadura en la Superliga de baloncesto en silla de ruedas en su partido de la cuarta jornada ante el Vistazul en Dos Hermanas (48-76). El conjunto pacense fue dominador claro de principio a fin en la contienda, con un inicio arrollador que allanó el camino hacia la victoria con un primer parcial de 10-20. En el segundo cuarto se mantuvieron las distancias (14-15), pero en el tercero los extremeños despegaron (6-26) para dejar el último en un mero trámite (18-15).

