Una losa de 7 metros aborta el despegue del Cáceres

Esos malditos doce segundos finales seguro que se habrán repetido en un bucle infinito en la mente de Jacinto Carbajal desde el sábado. El Cáceres ... lideraba el choque por 84-82, Niang aguantaba la posesión con apuros, encimado por dos rivales, parecía sin escapatoria, incapaz de penetrar en el perímetro verdinegro con el Biele necesitado de una canasta de dos para llevar la contienda a la prórroga.

Ese esférico jamás debió salir de sus manos de manera limpia y mucho menos para caer en las de un 'playmaker' en racha. Pero todo se torció para los verdinegros, desde antes incluso de que llegara esa acción; con el tiro libre de Lafuente que se fue al limbo y que desembocó en ese final dramático. Nada funcionó como debería y el desenlace fue el más cruel posible para una escuadra extremeña que no mereció ese castigo atendiendo al cómputo global del partido.

Pero la gestión de ese momento crucial fue netamente mejorable. Imperó cierta laxitud y permisividad que propició que el ala-pívot visitante recibiera el auxilio de su base. Faltó agresividad y contundencia de Albert Lafuente para desenmarañarse del bloqueo y cuando Wildens Leveque reaccionó para salir de la pintura en un intento desesperado para puntear el lanzamiento, ya era demasiado tarde. «Una pena porque además la consigna era de claramente evitar ese triple», se lamentaba al término del choque el técnico local, «dentro lo que cabe, si te metían la canasta, era empate», añadía.

Genialidad

Era difícil anticipar una acción de ese calibre, magia y suerte se aliaron para alumbrar una genialidad de un Aizpitarte que rubricó una actuación estelar con una jugada para los 'highlights' de la jornada con un misil preciso desde más de siete metros. Exudando confianza a espuertas, observó una vía de fuga y no se lo pensó. Se arriesgó y la clavó. Tuvo tiempo de amagar con salir hacia un lado, para marcharse al otro, avanzar, mirar al aro y el resto ya es historia.

Si ese esférico se desvía unos centímetros de su trayectoria, ahora el análisis se centraría en la eclosión de Strikker, con una actuación completa con 29 de valoración, 16 puntos y 8 rebotes. También de la dirección y la fiabilidad en el triple de Albert Lafuente, de la aportación de Álvaro Palazuelos, de un Wildens Leveque menos espectacular, pero de un trabajo abnegado, del mayor protagonismo de Nico Marina, con 18 minutos y 8 puntos. Se resaltaría cierto progreso en los porcentajes desde más allá de la línea de 6,75, los números aseados en los tiros libres, una de sus principales rémoras en anteriores citas.

Pero así es el baloncesto, de la redención se pasa a las dudas, a centrar el foco en la inconsistencia, el enfado de la grada, que aún no ha visto ganar a su equipo en el Multiusos, el 2-4 que empieza a ser una losa peligrosa en las aspiraciones de playoff.

Porque nada tuvo que ver la versión del Cáceres respecto a precedentes como los de la Cultural Leonesa, el Caja 87 o el Ponferrada, pero la realidad es que volvió a perder. Y cuando el trayecto viene salpicado de tropiezos, cualquier traspié adquiere mayor impacto. El conjunto extremeño tuvo la oportunidad de sentenciar a su adversario y no lo hizo. «Hemos tenido 8 o 10 puntos y no hemos sido contundentes, alguna pérdida, algún tiro liberado que no entra y hemos dejado que ellos se agarren al partido».

Más allá de la rémora clasificatoria, lo preocupante es el poso anímico para una plantilla ávida de confianza , «nos ha dejado jodidos, el vestuario ahora mismo está un poquito tocado», desvelaba el preparador del bloque verdinegro. «Tenemos que seguir creyendo, sumar a gente al equipo que dé pasos adelante», alentó Jacinto Carbajal.