¿Qué ha pasado este lunes, 10 de noviembre, en Extremadura?
Jacinto Carbajal, contrariado en la zona técnica del Multiusos. Jorge Rey
Segunda FEB

Una losa de 7 metros aborta el despegue del Cáceres

El espectacular triple de Aizpitarte ahonda la crisis de un conjunto verdinegro al que le faltó agresividad al final para rubricar su evolución

M. Gª Garrido

Badajoz

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:18

Comenta

Esos malditos doce segundos finales seguro que se habrán repetido en un bucle infinito en la mente de Jacinto Carbajal desde el sábado. El Cáceres ... lideraba el choque por 84-82, Niang aguantaba la posesión con apuros, encimado por dos rivales, parecía sin escapatoria, incapaz de penetrar en el perímetro verdinegro con el Biele necesitado de una canasta de dos para llevar la contienda a la prórroga.

