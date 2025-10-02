El Logrobasket, rival del Cáceres en dieciseisavos de la Copa de España

Finalmente no será un equipo de Primera FEB ante el que se medirá el Cáceres en la primera eliminatoria de la Copa de España ... . En el sorteo celebrado este jueves ha quedado emparejado en la ronda de dieciseisavos con el Logrobasket, encuadrado en el grupo oeste de Segunda FEB con los verdinegros en la competición liguera tras el ascenso a la tercera categoría de los riojanos el pasado mes de mayo. Será a partido único en la cancha del bloque logroñés, el 21-22 de octubre, y la fecha y horario concretos se darán a conocer el próximo martes.

Este jueves fue además jornada de presentaciones, ya que el club extremeño aprovechó para escenificar el acto de puesta de largo de Nico Marina, Juan Santos y Erikas Kalinicenko. Aunque los tres son sobradamente conocidos para la afición. El primero de ellos cristaliza el salto al equipo sénior de una de las promesas más rutilantes del baloncesto extremeño, que adquirirá más protagonismo en la dirección del juego. «Lo que necesito ahora mismo es jugar, coger confianza y aprender», comentó el canterano, que el curso pasado ya entró en la rotación aportando desde el banquillo.

Por su parte, el alero lituano Erikas Kalinicenko agradeció al club la confianza para renovarle tras sufrir una rotura del ligamento cruzado de la que aún está en proceso de rehabilitación, «una vez llegue voy a luchar por el ascenso, pero lo primero es recuperar muy bien y empezar a aportar poco a poco».

El escolta Juan Santos (Cáceres, 9/6/2002) regresa tras su paso por el CB Morón, Tobarra y Talavera «con más ilusión que nunca para volver a casa, muy contento de estar aquí».