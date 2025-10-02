HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Presentación de Nico Marina, Juan Santos y Erikas Kalinicenko. Cáceres Basket
Baloncesto

El Logrobasket, rival del Cáceres en dieciseisavos de la Copa de España

Los verdinegros se jugarán el pase a partido único en la cancha del equipo riojano, recién ascendido a Segunda FEB

R. H.

Badajoz

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:54

Finalmente no será un equipo de Primera FEB ante el que se medirá el Cáceres en la primera eliminatoria de la Copa de España ... . En el sorteo celebrado este jueves ha quedado emparejado en la ronda de dieciseisavos con el Logrobasket, encuadrado en el grupo oeste de Segunda FEB con los verdinegros en la competición liguera tras el ascenso a la tercera categoría de los riojanos el pasado mes de mayo. Será a partido único en la cancha del bloque logroñés, el 21-22 de octubre, y la fecha y horario concretos se darán a conocer el próximo martes.

