Una liga para olvidar del Mideba

Jorge Borba acumula 17 años en el banquillo del Mideba Extremadura, buena parte de su vida. Primero como segundo entrenador y 12 el frente del equipo. No recuerda en todo este tiempo una liga en División de Honor –la máxima categoría del baloncesto en silla de ruedas español– peor que la que acaba de finalizar el pasado sábado. Tanto que lo mejor de la misma es que por fin ha terminado. La noche y el día respecto al anterior curso, cuando los extremeños pelearon el título liguero hasta la última jornada con el Bilbao BSR. En la 22-23 ha acabado décimo, salvando los muebles de la permanencia, y a dos partidos de haber participado en la Copa del Rey.

Porque el Mideba tendría que viajar hoy a Vallecas para la disputa de un trofeo copero en el que siempre estuvo, menos este año. A Borba le da lástima todo lo que ha sucedido y este paso atrás tan feroz, pero también le otorga valor al esfuerzo y profesionalidad de un plantel que decidió seguir compitiendo pese a los problemas económicos del club y los impagos. De haber optado por otro camino, el equipo estaría ahora descendido. «Con la temporada tan dura que hemos tenido y una plantilla tan corta en una competición tan difícil yo creo que nuestra temporada ha sido bastante buena. Hemos ganado siete partidos en los que cada uno era una final. El trabajo de los jugadores y del cuerpo técnico ha sido bueno teniendo en cuenta el problema de los impagos. Entre todos hemos salvado al equipo», comenta Jorge Borba, que viene de una estancia en Reino Unido con la selección de Inglaterra, una de las más potentes del mundo y de cuyo cuerpo técnico forma parte.

Una experiencia muy interesante, como dice, y más plácida comparada con la dureza de una campaña con el Mideba convertida en toda una carrera de obstáculos y de la que, según asegura, ha aprendido mucho. «Ha sido diferente, ni mejor ni peor. Cuando tienes más equipo las cosas suelen ir mejor y cuando es peor tienes que remar mucho más y aprendes un montón. Sí es cierto que a nivel deportivo es una de las peores, si no la peor. Yo nunca he visto a este club en la circunstancia de un posible descenso, sobre todo en el caso de que los jugadores se hubieran plantado y dijeran que no juegan más. Por suerte, dijeron que salían adelante e ir al máximo».

Habrá cambios en lo institucional para la temporada que viene. La Junta Directiva nombrará un nuevo presidente que ocupe el lugar del saliente Manuel Díaz. «Por ahora las cosas van por buen camino, los problemas económicos se van solucionando poco a poco y eso da tranquilidad. No está todo arreglado al cien por cien pero sí a un 90. Ahora se nos debe muy poquito. Un mes de retraso lo tiene cualquier equipo. Hay jugadores que se irán porque tengan mejores ofertas, pero eso es normal. Otros importantes, como Jhon Hernández, se quedan».

Finiquitada la liga, en el horizonte aparece la Eurocopa 2 que se celebrará en Badajoz a finales de abril y que este lunes será presentada. Un posible rescate europeo en caso de que las cosas salgan bien. Al técnico midebista le preocupa el parón de partidos hasta que se alce el telón por aquello de no jugar la Copa pero al menos ve muy positivo que los dos principales adversarios estén en el otro grupo, el Fenerbahce turco y el Amicacci italiano, que acaba de levantar el Scudetto. «Si hubiéramos tenido el equipo que queríamos y no la mitad, estaríamos peleando ahora por la Copa del Rey y los puestos de arriba. Si miras el average nuestro, muchos partidos los perdimos por pocos puntos e incluso en la prórroga por el cansancio acumulado, como en Vigo el sábado. Será complicada la Eurocopa porque hay equipos fuertes, pero intentaremos ganarla, que jugamos en casa y eso siempre ayuda». Los pacenses se estrenarán el viernes 28 ante el Hyeres (13.30 horas), y por la tarde ante el Spiwak Ramat (18.30). Al día siguiente, sábado 29, a las 9.30 cierra el pase a semifinales ante el Köln 99ers. Tres partidos en menos de 24 horas para una plantilla casi sin banquillo. Habrá que tirar de épica.

