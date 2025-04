Mario Hezonja rompe su silencio: «El Madrid cuidó de mí, es mi casa»

Pedro Rodríguez Madrid Jueves, 20 de junio 2024, 11:43 | Actualizado 11:53h. Comenta Compartir

En medio de una tormenta de especulaciones y rumores, Mario Hezonja ha decidido romper su silencio y confirmar su futuro en el baloncesto. El alero croata del Real Madrid, que en las últimas horas parecía tener un pie fuera del equipo blanco rumbo a su eterno rival, el Barcelona, ha despejado todas las dudas al anunciar su renovación con el club madrileño a través de su cuenta en 'X'.

«Como sabéis, me convertí en agente libre después del último partido de la temporada y soy libre para decidir dónde quiero jugar en los próximos años. No llegué a ningún acuerdo con nadie ahora y, como dije siempre, me lo escucharíais de mí primero», relató Hezonja en su mensaje, poniendo fin a meses de incertidumbre sobre su destino.

Hezonja, de 29 años y originario de Dubrovnik, había estado envuelto en una serie de desavenencias con el Real Madrid, que se hicieron evidentes tras la final de la Copa del Rey y su celebración posterior. Los rumores sobre un posible traspaso al Panathinaikos y el interés del Barcelona añadieron más tensión al asunto. Sin embargo, el croata no firmó ningún contrato con otros clubes, aunque sí se habló de un acuerdo preliminar para regresar al Barcelona, donde jugó entre 2012 y 2015.

Finalmente, la posibilidad de seguir vistiendo la camiseta blanca del Real Madrid se convirtió en realidad. «El Real Madrid creyó en mí cuando muchos no lo hacían. Cuidó de mí y de mi familia desde el día en el que llegué y nos hizo sentir como en casa. Mi única intención ha sido quedarme y estoy muy feliz de comunicar que seguiré mi carrera en mi casa, mi Real Madrid, durante mucho tiempo», afirmó Hezonja, añadiendo un 'tifo' con su 'logo' de SuperMario y un 'Hala Madrid'.

Antes de este anuncio oficial, Hezonja aclaró que su decisión de continuar en el Real Madrid se debe al cariño y apoyo recibidos por parte del club y su afición. A pesar de los rumores sobre su posible traspaso al Barcelona y las ofertas de otros equipos como el Panathinaikos y la NBA, Hezonja ha optado por seguir en el equipo que considera su hogar.

El pasado viernes, la noticia de un supuesto preacuerdo con el Barcelona parecía poner fin a su etapa en el Real Madrid. Diversas fuentes aseguraron la existencia de dicho acuerdo, que planteaba un regreso al club azulgrana nueve años después de su salida para jugar en la NBA. El Panathinaikos, por su parte, nunca ocultó su interés en Hezonja, a quien intentaron fichar el pasado verano. En ese momento, el croata tuvo que confirmar públicamente que cumpliría su segundo año de contrato con el Madrid, aunque coqueteó con la idea de volver a Atenas, donde disfrutó de una relación especial con la afición verde en 2021.

En Grecia, Hezonja recuperó la pasión por el baloncesto tras una complicada etapa en la NBA. Después de su paso por el Unics Kazan, llegó al Real Madrid en el verano de 2022, con los clubes rusos suspendidos en Europa debido a la guerra en Ucrania. Ahora, Hezonja continuará en el equipo blanco, descartando otras alternativas, incluida otra etapa en la NBA.

En el Real Madrid ha ganado todos los títulos

Finalmente, superados estos obstáculos, Hezonja seguirá siendo uno de los pilares del Real Madrid en una plantilla en renovación, con salidas de jugadores clave como Rudy Fernández, Sergio Rodríguez, Fabien Causeur y Vincent Poirier. La continuidad de Edy Tavares y Hezonja es una noticia positiva para el club, especialmente en vistas de los desafíos futuros, como recuperar la Euroliga perdida en la final contra el Panathinaikos.

En sus dos temporadas en el Real Madrid, Hezonja ha ganado todos los títulos posibles (Euroliga, Liga, Copa y Supercopa) bajo la dirección de Chus Mateo. Ahora, con su futuro asegurado, el croata podrá enfocarse en seguir contribuyendo al éxito del club blanco y cumplir su deseo de devolver a la afición madridista con más títulos en los próximos años.

«Yo no voy a hablar de tres títulos, me gustaría hablar de más. Soy así, soy perfeccionista siempre. Este año solo hemos perdido el partido que hemos jugado mal y hemos perdido un título. Me siento muy mal por esto, pero me gustaría devolver a nuestra gente, a mi club, al Real Madrid… En los próximos años me gustaría devolver esto con muchos títulos más. Ojalá pase», aseguró Hezonja ante las cámaras de Movistar.

La confirmación de su renovación con el Real Madrid, a través de sus redes sociales, ha sido la manera en que Hezonja ha puesto fin a todas las especulaciones y ha reafirmado su compromiso con el club blanco. Ahora, el alero croata podrá disfrutar de unas merecidas vacaciones, sabiendo que su futuro está asegurado y que seguirá vistiendo la camiseta del Real Madrid durante mucho tiempo.