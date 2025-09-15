Laveque insufla una doble dosis de ilusión a la afición del Cáceres

M. Gª Garrido Badajoz Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:36 Comenta Compartir

La irrupción de la Copa de España en el verano de 2024 se presentaba como un desafío para los clubes, que debían incluir en sus previsiones un mínimo de tres encuentros más y un máximo de ocho. El calendario se estrecha y la planificación se adelanta casi un mes, porque, de abrir fuego el primer fin de semana de octubre con la competición liguera, se pasa a disputar el primer encuentro oficial en la quincena inicial de septiembre.

Con esas premisas, un Cáceres que ha sometido a su plantilla a un 'lifting' profundo, afrontaba su compromiso frente al Spanish Basketball Academy con más dudas que certezas. La falta de rodaje es el principal hándicap para un Jacinto Carbajal que debuta como máximo responsable de la parcela técnica. La gira asiática, sin varios de los efectivos y ante rivales de otro nivel, no fue el boceto más fidedigno.

Los entrenamientos se pusieron en marcha el 26 de agosto, con el amistoso ante el Sporting de Portugal, de la máxima categoría del país vecino, como único simulacro en el horizonte. El partido tuvo poca historia, con los lusos imponiendo su superioridad durante todo el partido y los verdinegros, a remolque pero tratando de no descolgarse para dejar la diferencia en 20 puntos.

En aquel envite, lo más positivo fue la aportación de Wildens Laveque, uno de los jugadores llamados a capitalizar el juego ofensivo del bloque extremeño este curso y que firmó una actuación muy completa con 9 puntos, 11 rebotes y 17 de valoración que le otorgaron el MVP. En el duelo inaugural de la Copa de España, saldado con victoria cacereña por 79-74, el pívot estadounidense escaló un peldaño en su rendimiento y protagonizó un doble-doble como carta de presentación, con 17 puntos, 11 rebotes y 25 de valoración. Un hito que han conseguido menos de diez jugadores en su primer compromiso oficial con la camiseta del Cáceres. Gracias a ello fue designado el jugador más valioso del encuentro e insufló dosis ingentes de ilusión a una afición del Multiusos ávida de motivos para entusiasmarse tras los sinsabores de la campaña pasada.

Al margen de los números tan rutilantes de Laveque, el análisis de Jacinto Carbajal estuvo plagado de asteriscos y de condicionantes. «Es un partido oficial, de Copa, quieres estar bien, pero la realidad es que es la segunda-tercera semana de pretemporada». Aunque recalca que las sensaciones son positivas, «con mucho crecimiento por delante y está bien porque hemos sacado un partido hacia delante con un equipo que puede mejorar muchísimo aún». La fluidez y la gran incidencia de los errores en el juego son las dos asignaturas pendientes en las que mas incidió el entrenador cacereño, aunque consciente de que faltan muchas sesiones juntos para compactar las piezas.

Presentación de su trofeo

Antes de que este domingo (20.00 horas) el Multiusos albergue la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa de España ante el Toledo, el Cáceres disputará este miércoles, a las 20.30 horas, la 32 edición del Trofeo Patrimonio de la Humanidad. Se medirá al CB Morón, recién descendido a Segunda FEB y en el que milita Luis Parejo, muy querido entre la afición verdinegra. El evento fue presentado en la mañana de este lunes en el ayuntamiento de Cáceres y el presidente del club, José Manuel Sánchez, reconoció que la intención era celebrarlo en fin de semana, pero no quedan fechas disponibles. Las entradas cuentan con un precio de diez euros para los adultos y de cinco para los niños de entre 5 y 18 años y los mayores de 65; los abonados y menores de cinco años accederán gratis.

Respecto al objetivo para esta temporada, el máximo dirigente fue rotundo: «pelearemos por el ascenso». Sin perder de vista la dificultad que entraña el reto del segundo asalto a la categoría de plata consecutivo, resaltó las cualidades de su plantilla, «hemos diseñado un equipo más joven, más peleón, con menos experiencia, pero que nos puede dar mucho», resaltó.