El invicto Al-Qázeres B se coloca líder en solitario de la Liga Ribésalat

En Primera Nacional masculina, el BB Baloncesto Badajoz se impone al Finca Sagrado Cáceres, mientras que el Electromercantil CB Plasencia cae en su visita al ... Graginsa UBA Almendralejo. Por su parte, el Politécnica UEX SM Basket y el CBA Spain vencen en casa al Verde y Sostenible Mérida Masculino, y al Maven Premium Guadalupe, respectivamente. Finalmente, el Vítaly La Mar BCBadajoz cierra la jornada con victoria para seguir invicto y colocarse líder.

En Primera Nacional femenina, el MF Renovables Al-Qázeres se lleva el derbi a domicilio frente al Toyota Novomotor San Antonio, en un encuentro que dominaron de principio a fin. Las visitantes se colocan invictas y líderes en solitario de la Liga Ribésalat.

PRIMERA NACIONAL MASCULINA

Finca Sagrado Corazón B, 70-BB Baloncesto Badajoz, 77

El BB Baloncesto Badajoz ganó al Finca Sagrado Cáceres en un partido dominado completamente por los pacenses. Aunque el filial cacereño recortó distancias, la sólida ventaja adquirida por los visitantes en la primera parte fue clave para sellar el triunfo. El mejor jugador del partido fue el pacense José Luis Marcos Bote con 16 puntos, 6 rebotes y 24 de valoración.

Graginsa UBA Almendralejo, 87-Electromercantil CB Plasencia, 82

El Graginsa UBA Almendralejo se impuso al Electromercantil CB Plasencia en un partido muy equilibrado, donde los locales se fueron con una ligera ventaja al descanso. Durante la segunda mitad se mantuvo la igualdad, pero los almendralejenses se llevaron la victoria en un emocionante final. El jugador más destacado fue Javier Corchuelo Zambrano, del UBA Almendralejo, con 21 puntos, 11 rebotes y 25 de valoración.

Politécnica UEx SM Bsket, 73-Verde y Sostenible Mérida, 68

El Politécnica UEx SM Basket consiguió su primer triunfo de la temporada al imponerse al Verde y Sostenible Mérida Masculino, en un partido de máxima igualdad durante todo el encuentro. El mejor del partido fue el jugador del conjunto emeritense Ventura Rodríguez, con 27 puntos, 11 rebotes y 28 de valoración.

CBA Spain B, 81-Maven Premium Guadalupe, 62

El CBA Spain B se llevó una contundente victoria ante el Maven Premium Guadalupe gracias a una sólida segunda parte y una gran actuación colectiva. El mejor del partido fue el jugador del filial del CBA Spain Fernando Quintero de Armas con 36 puntos, 5 rebotes y 31 de valoración.

Vítaly La Mar BCBadajoz UEx B, 84-San Antonio B, 58

El Vítaly La Mar BCBadajoz UEx se impuso al San Antonio Cáceres en un duelo entre filiales que dominó de principio a fin. Los pacenses se llevaron un triunfo sin sobresaltos, demostrando su superioridad en una victoria que los coloca líderes en solitarios e invictos. El mejor del encuentro fue el jugador del BCB Leonard Stefan Tompea con 18 puntos, 7 rebotes y 22 de valoración.

LIGA RIBÉSALAT PRIMERA FEMENINA

Toyota Novomotor San Antonio, 58-MF Renovables Al-Qázeres B, 78

El MF Renovables Al-Qázeres se llevó el derbi cacereño con una clara victoria frente al Toyota Novomotor San Antonio, dominando el partido desde el inicio. Tras una gran primera parte, las visitantes supieron mantener su ventaja en la segunda mitad, asegurando un triunfo sin complicaciones que las coloca líderes en solitario. La mejor fue Esther Sánchez, jugadora del filial del Al-Qázeres, con 18 puntos, 9 rebotes y 26 de valoración.