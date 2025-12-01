HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Las jugadoras del filial del Al-Qázeres celebran la victoria en el derbi ante el San Antonio. CB AL-QÁZERES
Primera Nacional

El invicto Al-Qázeres B se coloca líder en solitario de la Liga Ribésalat

El filial del Vítaly La Mar BCB UEx sigue sin conocer la derrota y mantiene el liderato

R. H.

Badajoz

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:21

En Primera Nacional masculina, el BB Baloncesto Badajoz se impone al Finca Sagrado Cáceres, mientras que el Electromercantil CB Plasencia cae en su visita al ... Graginsa UBA Almendralejo. Por su parte, el Politécnica UEX SM Basket y el CBA Spain vencen en casa al Verde y Sostenible Mérida Masculino, y al Maven Premium Guadalupe, respectivamente. Finalmente, el Vítaly La Mar BCBadajoz cierra la jornada con victoria para seguir invicto y colocarse líder.

