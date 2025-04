Los impagos y la falta de cobro de las subvenciones ponen en riesgo al Mideba

El Mideba Extremadura está padeciendo su temporada más oscura en años, eso no es nada nuevo, pero esta crisis deportiva camina paralela a otra económica ... que puede hacer saltar por los aires los cimientos de uno de los clubes más exitosos del panorama regional, siempre compitiendo con los mejores del baloncesto en silla de ruedas nacional. Los jugadores no pueden más y ya reconocen impagos muy serios desde el inicio de la campaña, mientras que el presidente de la entidad lo achaca a la falta de cobro de las subvenciones públicas, el sostén casi exclusivo que ampara su supervivencia, avisando de que con la galopante inflación actual será muy complicado que el equipo pueda mantenerse en la máxima categoría o incluso sobre una posible desaparición.

La voz de alarma la suelta uno de los jugadores –que prefiere guardar el anonimato–, quien asegura que no ha percibido ni un euro de su salario desde que dio comienzo el curso en octubre, solo ha cobrado deuda del año anterior. «Es una pena que estemos cuatro o cinco meses sin cobrar. Algunos sí han cobrado algún mes. La situación es muy difícil. Hablo con mis compañeros y les digo que hay que trabajar y trabajar pero en casa puede estar faltando la comida, pero bueno. Yo lo llevo mejor, pero tengo amigos que me dicen que no merece la pena ni ir a entrenar. Es muy difícil que pase esto en un club que el año pasado peleaba por la liga y que siempre se metía en la Copa. Otros compañeros que han estado muchos años aquí me dicen que esto no había pasado nunca, si acaso un par de meses o algo así».

El baloncestista entiende que estas noticias dañan la imagen de cualquier club, pero confirma la gravedad del problema. «Prácticamente estamos jugando por el club. Por respeto al Mideba estamos jugando pero esto ya es insostenible. El problema es el día a día, porque somos competidores y cuando salimos a la cancha lo olvidamos. Es duro levantarse a las ocho de la mañana e ir al gimnasio y no puedes concentrarte porque sabes que te hace falta dinero para tu casa. Yo vengo de fuera pero tengo a mi familia aquí, necesitamos el sueldo y el problema de este club es que no tiene dinero al que agarrarse por otro lado. No tiene patrocinadores, como por ejemplo Bilbao o Canarias».

La respuesta del club

El jugador del Mideba que ha hablado con este periódico añade que ellos siguen compitiendo para evitar sanciones que propicien que esas deudas no sean atendidas. Además, por las peculiaridades de estos deportistas, es complicado que puedan tener otros trabajos que compaginen y por ende más ingresos. Algo así le sucede al club, que depende en exclusiva de las ayudas de las instituciones, y si no las recibe, se multiplican los números rojos. Y si a eso se añade el encarecimiento generalizado, más deficiencias y riesgos. Así lo razona Manuel Díaz, presidente del Mideba, que apunta a la ausencia del cobro de las subvenciones como detonante de la crisis. «Esperamos que en diez días podamos cobrar la ayuda de la Diputación, que son más de 30.000 euros y con eso podemos pagarles una parte. Lamentamos lo que está ocurriendo pero no podemos hacer mucho más. Tenemos pendiente el Ayuntamiento y la Junta, pero todo va con mucho retraso. Además, no es normal que la inflación esté como está y haya subvenciones como la del Ayuntamiento que es la misma de hace casi 20 años –unos 25.000 euros–».

Y lo que es peor, Díaz advierte de que de seguir esta escalada de precios, los costes de transporte, hoteles, arbitrajes, etc., el equipo no pueda mantener la categoría en la élite nacional, algo que pondría en serio riesgo su existencia ya que no es una entidad enfocada hacia la cantera, muy escasa en estas tierras. El también alcalde de La Albuera apunta que está en conversaciones con varias empresas para lograr que se unan al proyecto como patrocinadores, unos contactos que, de no prosperar, según avisa, podrían suponer el principio del fin de un club modelo que vive momentos trágicos, tanto sobre el parqué como en los despachos.