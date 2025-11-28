HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

BALONCESTO

Duelos directos en la mitad de la tabla en la Primera Nacional masculina

Redacción

BADAJOZ.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

En Primera Nacional masculina, el Finca Sagrado Cáceres abre la jornada 8 en casa este sábado (17. 30 horas) frente al BB Baloncesto Badajoz en un partido donde lucharán por los puestos altos de la tabla. Por su parte, el Electromercantil CB Plasencia visita al Graginsa UBA Almendralejo (18.30) y el Politécnica UEX SM Basket recibe al Verde y Sostenible Mérida Masculino (19.00). Finalmente, los pacenses CBA Spain y Vítaly La Mar BCBadajoz UEX reciben al Maven Premium Guadalupe (sábado, 20.00) y al San Antonio Cáceres Basket (domingo, 10.30), respectivamente, para intentar escalar puestos en la clasificación.

En Primera Nacional femenina el Toyota Novomotor San Antonio y el MF Renovables Al-Qázeres se enfrentan el sábado (17.00) en busca de una victoria que les mantenga en la cabeza de la clasificación

