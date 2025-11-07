Duelo de altura para el BCB ante el Huelva Comercio

R. H. Badajoz Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:28 Comenta Compartir

Este sábado a las 19.00 horas, La Granadilla se prepara para una cita de altura. El Vítaly La Mar BCB, segundo clasificado del grupo DB de Tercera FEB, recibe al invicto Huelva Comercio, líder indiscutible de la categoría y uno de los grandes favoritos al ascenso. Los pacenses, guiados por Pablo Cuevas, buscarán junto a su afición prolongar su racha de tres victorias consecutivas y firmar una noche para el recuerdo. El conjunto onubense llega a Badajoz con todos sus encuentros saldados con victoria y con una plantilla de auténtico lujo. Nombres como Joaquín Reyes, Kwabena Delgado o Roberto Fajana lideran a un equipo construido para el ascenso.

Pese a la baja de Álex Young por un esguince de segundo grado y las dudas sobre la participación de Pablo Osés con su lesión del psoas, el equipo pacense mantiene una gran dinámica y contará con el refuerzo interior de Sharif Idris, que ya se ha integrado al grupo. «El equipo sólo ha perdido un partido de los ocho disputados desde la pretemporada. Cada semana asumimos un reto nuevo y seguimos creciendo», afirma Pablo Cuevas. «Sabemos que las bajas nos obligan a apretar más, pero también nos hacen más fuertes como grupo».

El club quiere que este sábado La Granadilla vuelva a ser una fiesta. Conscientes de la magnitud del rival, el Vítaly La Mar BCB ha preparado distintas iniciativas para llenar las gradas y crear un ambiente digno de las grandes citas.

Los socios podrán adquirir entradas para acompañantes por dos euros, mientras que los abonados, menores de 12 años y miembros de la cantera entrarán gratis. El precio general será de cinco euros.

Por su parte, a las 18.30, el City of Badajoz Academy visita la cancha del Peñarroya; a las 19.00, El Bosco Mérida juega en casa ante el Alcalá 87; mientras que el Hache Publicidad Moraleja visita al Portuense (20.00). Para el domingo queda el Sagrado-San Fernando (12.00) y el Dos Hermanas-San Antonio (12.30).

