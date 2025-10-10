La Cultural pone a prueba a un Cáceres líder

R. H. Cáceres Viernes, 10 de octubre 2025, 17:42 Comenta Compartir

Solo se ha disputado una jornada, pero el Cáceres Patrimonio de la Humanidad ya es líder. Nadie sabe si esta circunstancia será algo anecdótico, pero esta tarde afronta una buena prueba para medir hasta dónde puede llegar esta tendencia. Espera la Cultural y Deportiva Leonesa, uno de los equipos llamados a estar en la parte alta de la conferencia oeste de Segunda FEB (Pabellón Multiusos, 19.00 horas).

Los verdinegros llegan a la cita en el mejor punto de partida posible. Tras su contundente victoria (63-91) ante el Valle de Egüés en la jornada inaugural, los de Jacinto Carbajal no solo lideran la clasificación, sino que también han transmitido sensaciones muy positivas, especialmente por su intensidad defensiva y su notable acierto exterior. «Jugamos contra un equipo en construcción que nos puso oposición hasta que pudo. Nosotros fuimos muy regulares y de ahí la diferencia, sumado al acierto que veníamos buscando», explicó el técnico en la previa.

El Cáceres ha trabajado con normalidad durante la semana, con la mente puesta en un rival que exigirá el máximo. «El equipo sigue con buena actitud en el día a día, creciendo y afinando cositas para estar preparados siempre para competir.»

La Cultural y Deportiva Leonesa llega a Cáceres tras caer en la prórroga en su debut ante el Córdoba, otro de los favoritos. Pese al tropiezo, el cuadro leonés dejó buenas sensaciones y mantiene la etiqueta de aspirante. «León es buen equipo, en pretemporada, en la Copa, fueron todo victorias. Es un conjunto muy bien entrenado, con mucha verticalidad y un juego alegre y físico. Pelean siempre, vayan como vayan, y eso les hace peligrosos», advirtió el entrenador verdinegro.

«Ojalá podamos seguir sumando partidos y estar en esas posiciones de privilegio, pero aún no somos líderes de nada» Jacinto Carbajal Entrenador del Cáceres

Jacinto Carbajal también reconoció que su equipo, renovado respecto al curso anterior, está mejor preparado para este tipo de duelos: «Nosotros este año somos una plantilla más joven, más atlética, con más presencia física. Espero que eso nos ayude en partidos así, de mucho contacto y ritmo alto. Comparado con el año pasado, somos diferentes. Ojalá nos adaptemos mejor a ese estilo que nos puede plantear León.» El técnico cacereño prevé un partido «duro», pero también atractivo para el espectador. «Ellos tienen un punto más de verticalidad y de juego roto; nosotros nos apoyamos más en el juego posicional. Va a ser un buen partido para el público», apuntó.

Aunque el liderato tras la primera jornada sitúa al Cáceres en el foco, Carbajal resta importancia a esa condición. «Es algo anecdótico, totalmente anecdótico. Ojalá podamos seguir sumando partidos y estar en esas posiciones de privilegio, pero aún no somos líderes de nada», subrayó. El Cáceres buscará prolongar su buen arranque y consolidarse en lo más alto. Enfrente tendrá a una Cultural Leonesa que llega herida, pero con calidad y argumentos suficientes para poner a prueba la solidez de los verdinegros.