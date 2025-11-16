El Coria corta la marcha triunfal del Vítaly La Mar BCB

Derrota por la mínima del Vítaly La Mar BCB (62-60) en la siempre complicada cancha de Coria del Río, poniendo fin así a una ... racha de cuatro victorias consecutivas. Los pacenses se mantienen cuartos, pero ahora a una victoria del triunvirato de cabeza.

El encuentro, previsto inicialmente para la tarde del sábado y aplazado al domingo por el aviso naranja de la Aemet, comenzó de cara para los pacenses. El acierto exterior y las rápidas transiciones comandadas por Mejía y Jake daban sus frutos para establecer un 14-21 favorable. Sin embargo, la renta de siete puntos se vio recortada en el segundo cuarto gracias al acierto de Morales, Tejada y Lucero. Aun así, el BCB respondía con el empuje ofensivo de Adrián Méndez, Isma Vázquez y Ruslan, llegando al descanso con una ligera ventaja: 36-39.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto pacense seguía sin lograr despegarse en el marcador, y el Coria aprovechaba cada mínima duda. Nielsen y Jake tiraban del ataque visitante, logrando resolver algunas acciones, mientras el cuadro local iniciaba una tímida remontada. La igualdad fue la tónica hasta el final del tercer periodo, que se cerró con un 51-49.

Ninguno de los dos equipos conseguía imponer su ritmo en esta segunda mitad, pero el Coria se mostraba más conectado al juego, espoleado por su afición. Dos triples de Méndez y Mejía en el arranque del último cuarto devolvían el oxígeno al equipo de Pablo Cuevas. Leiro y Osés aportaban cabeza y coraje para mantener vivas las opciones de victoria. La alternancia en el marcador se mantuvo hasta los compases finales. Jake e Isma intentaron asumir responsabilidades en el tramo decisivo, pero la falta de acierto en los tiros libres de Sharif Idrís en el último minuto, unida a la buena gestión local en esos instantes, terminó inclinando la balanza a favor del Ática Sevilla Coria por un ajustado 62-60.

Sharif Idris fue el jugador más valorado del BCB con 10 puntos, 11 rebotes, 1 tapón y 12 de valoración. En el conjunto sevillano destacó José María Morales, autor de 19 puntos, 13 rebotes y 19 de valoración.

El próximo compromiso del Vítaly La Mar será en casa, donde recibirá al colíder San Antonio Cáceres en La Granadilla el sábado 22 a las 19.00 horas.