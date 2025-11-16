HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 16 de noviembre, en Extremadura?
Adrián Méndez con la pelota presionado por Said Laghridat. JOAQUÍN CUADRADO
Tercera FEB

El Coria corta la marcha triunfal del Vítaly La Mar BCB

El equipo pacense cae por un ajustado 62-60 en la complicada cancha sevillana

R. H.

Badajoz

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:14

Comenta

Derrota por la mínima del Vítaly La Mar BCB (62-60) en la siempre complicada cancha de Coria del Río, poniendo fin así a una ... racha de cuatro victorias consecutivas. Los pacenses se mantienen cuartos, pero ahora a una victoria del triunvirato de cabeza.

