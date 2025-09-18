HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Presentación del circuito. J. C. R.
Baloncesto

El Circuito CaixaBank 3x3 aterriza en Plasencia

La Torre Lucía acogerá el sábado a más de 2.200 jugadores y 65 equipos de toda España

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:39

La Torre de Lucía de Plasencia será escenario este sábado del Circuito CaixaBank 3x3 de la Federación Española de Baloncesto. Más de 65 equipos masculinos, femeninos y mixtos se darán cita en una jornada que reunirá a más de 2.200 jugadores de toda España, de los que el 40% son chicas. La programación incluye partidos desde las 09.00 horas, actividades paralelas y la presencia del exjugador internacional Fernando Romay como embajador. La entrega de premios tendrá lugar a las 16.00 horas.

El torneo también tendrá un componente solidario con la iniciativa 'Cancha para todxs', que destinará fondos a Cruz Roja por cada triple convertido, en apoyo a las zonas de Extremadura afectadas por los incendios forestales. El Circuito CaixaBank 3x3, presentado este jueves en Plasencia, ha pasado este año por ciudades como Madrid, Valencia, Santiago de Compostela, Santander o Tenerife.

