El Circuito CaixaBank 3x3 aterriza en Plasencia

Juan Carlos Ramos Plasencia Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:39 Comenta Compartir

La Torre de Lucía de Plasencia será escenario este sábado del Circuito CaixaBank 3x3 de la Federación Española de Baloncesto. Más de 65 equipos masculinos, femeninos y mixtos se darán cita en una jornada que reunirá a más de 2.200 jugadores de toda España, de los que el 40% son chicas. La programación incluye partidos desde las 09.00 horas, actividades paralelas y la presencia del exjugador internacional Fernando Romay como embajador. La entrega de premios tendrá lugar a las 16.00 horas.

El torneo también tendrá un componente solidario con la iniciativa 'Cancha para todxs', que destinará fondos a Cruz Roja por cada triple convertido, en apoyo a las zonas de Extremadura afectadas por los incendios forestales. El Circuito CaixaBank 3x3, presentado este jueves en Plasencia, ha pasado este año por ciudades como Madrid, Valencia, Santiago de Compostela, Santander o Tenerife.

Temas

Baloncesto