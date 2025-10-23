El Cáceres, víctima de finales dramáticos

M. Gª Garrido Badajoz Jueves, 23 de octubre 2025, 20:11 Comenta Compartir

El Cáceres no termina de arrancar. Jacinto Carbajal ha transmitido en varias ocasiones que el equipo va encajando y que la evolución es plausible, pero los resultados se empeñan en contradecirle y la temporada avanza. Los verdinegros suman tres derrotas consecutivas en dos competiciones, las dos ligueras y la de este miércoles ante el Logrobasket (67-65) que supuso la eliminación de la Copa de España.

Los extremeños volvieron a sufrir una pájara durante el tramo decisivo en los diez minutos finales del encuentro y los riojanos aprovecharon la coyuntura para amasar una suculenta ventaja que terminó siendo suficiente. Esta vez los cacereños demostraron capacidad de reacción, tiraron de orgullo y rabia para inocular una dosis de suspense a un partido cuyo signo parecía decidido. Pero ya era tarde, se quedó en un casi y la trama le confirió un cariz cruel al final. Porque Leveque tuvo en su mano poder dar un voto de confianza al propósito de enmienda de su equipo, pero erró el tiro que pudo llevar la contienda a la prórroga. En cualquier caso era un estertor postrero que trataba de remendar a la desesperada una herida supurante. El Cáceres se encomendó a que un arreón de casta le permitiera remar hasta tierra, pero quedó varado en la orilla por la falta de consistencia en su juego. Se espoleó cuando se vio con la soga al cuello pero el nudo ya le cortaba la circulación.

Mismo desenlace con distinto guion, porque si bien el drama se cernió sobre las huestes extremeñas, difirió de lo ocurrido en los dos anteriores capítulos en los que fue incapaz de frenar el ímpetu rival cuando el choque encaraba su fase definitiva. Frente a la Cultural, el Cáceres fue siempre a remolque y se descosió por completo en el último cuarto, dando origen a una derrota abultada. En Ponferrada, el duelo fue más parejo, pero la desconexión resultó tan severa que los bercianos endosaron un sonrojante parcial de 31-11 que sepultó cualquier conato de remontada.

El Cáceres necesitaba reafirmarse y el duelo copero ante el colista de la conferencia oeste de Segunda FEB (ha perdido los tres encuentros) y recién ascendido parecía propicio para ello, pero no pudo hallar ese punto de inflexión tan necesario y en el que tanto insistía Jacinto Carbajal en la víspera.

Leveque no es suficiente

Los números ofensivos siguen dependiendo demasiado de la aportación de un inspiradísimo Wildens Leveque que se quedó al borde del triple doble con 20 puntos y 9 rebotes. El pívot americano sigue capitalizando un porcentaje muy elevado del juego ofensivo y es el recurso principal para mantenerse a flote. Pero sin escuderos que le secunden las probabilidades de éxito se reducen exponencialmente.

Solo seis jugadores verdinegros anotaron ante el Logrobasket: Lafuente, Striker, Palazuelos, Foreman, Leveque y Mazaira, mientras que se quedaron en blanco Mendes, Luis García, Nico Marina y Santos. La segunda unidad debe dar un paso adelante para generar más alternativas y proporcionar cierto relevo en el apartado anotador al jugador estadounidense.

Por otro lado, el Cáceres volvió a acumular una cifra muy elevada de pérdidas de balón, 16, un hándicap asociado a la concentración e intensidad que se ha convertido en un mal endémico en los primeros compases del curso. No en vano, es uno de los equipos que lidera esa faceta negativa en el torneo liguero.