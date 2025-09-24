El Cáceres toma nota de la derrota en Copa

J. P. Badajoz Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:32 Comenta Compartir

La Copa de España es una competición oficial, pero no deja de ser pretemporada. Y con esa relativa importancia se toma Jacinto Carbajal la primera derrota del Cáceres Patrimonio en el torneo. El equipo verdinegro caía en el Multiusos ante el Toledo por 63-70 y deja su futuro copero con la obligación de ganar este sábado en la última jornada en Getafe y esperar que pierda el conjunto manchego en su cancha frente al Spanish Academy madrileño.

Pero más allá de las cuentas, al técnico cacereño le preocupan las sensaciones de su equipo de cara al inicio liguero de la semana siguiente. Y así se toma el compromiso de este sábado (19.30 horas). «Tenemos un partido más y una semana por delante para seguir trabajando con la idea de que contra Getafe el equipo esté mejor que hoy y tengamos esa confianza para ese arranque de liga el 4 de octubre», señalaba Jacinto Carbajal tras la derrota.

El preparador del Cáceres parte con la idea de que esta Copa de España, encajada en las semanas previas al inicio de la competición liguera, sirve de exigente preparación para poner a punto al equipo de cara al gran objetivo de la temporada que es el ascenso, aunque por el camino no quiere descartar nada. «Aparte de que te estás jugando esa Copa, esto es pretemporada. A todos nos gusta ganar y esa opción de poder pelear por avanzar de ronda. En ese sentido el objetivo está ahí. Puedes clasificar con dos victorias o puede que no», indicó.

Se suele decir que de las derrotas se aprende y la del Cáceres frente al Toledo supone un aviso para ajustar cosas y seguir creciendo. «Yo prefiero corregir ganando que perdiendo. El toque de atención lo tenemos en el sentido de que llega un equipo con saber estar y veteranía y nosotros tenemos que estar mejor en las malas». Así, Jacinto Carbajal toma nota para mejorar y no caer en los mismos errores. «Ha habido ratos que nos costaba jugar y anotar y ahí es cuando el equipo tiene que demostrar madurez que irá cogiendo con tiempo. En ese sentido, somos un equipo joven y son cosas que tenemos pendientes».

Carbajal reconocía que su equipo no había mostrado el mismo nivel que en partidos anteriores. «Son de esos días que no llevas el marcador tan de cara, las sensaciones no son tan buenas o que los tiros no entran. Hay que estar un poco más sólidos. Nos ha costado. Ellos han llevado la iniciativa y es algo que hay que intentar que no ocurra, sobre todo en casa», explicó. Pero no le preocupa porque aún queda margen de maniobra para pulir esas lagunas de concentración, falta de intensidad o acierto. «Lo positivo es que tenemos mucha mejora. Esta semana partimos de un partido en el que nos han buscado las cosquillas y tenemos que ponernos a la altura», remarcaba el técnico cacereño.

A pesar de perder, la lectura positiva es el gran rendimiento de Wildens Leveque, erigiéndose en MVP absoluto de la jornada en todos los grupos con 37 de valoración, 19 puntos, 19 rebotes, 3 asistencias, 3 tapones y 3 faltas recibidas. El pívot estadounidense se confirma como la gran sensación del Cáceres esta pretemporada y repite, además, por segunda vez en el quinteto de la Copa de España