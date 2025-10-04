El Cáceres se suelta los nervios del estreno

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad dio en Navarra su primer paso en un camino de antoja largo y exigente. Si el año pasado el ... club verdinegro se marcó como único objetivo declarado el ascenso, este verano las limitaciones económicas lo han obligado a volar por debajo del radar sin renunciar a vivir en los puestos altos de la tabla. En el primer examen del curso, el recién ascendido Castillo de Gorraiz Valle de Egües no opuso demasiada resistencia y fue a menos en un duelo que arrancó con retraso por la ausencia de un miembro de la mesa.

Nunca son fáciles los estrenos, menos aún si el rival te endosa un parcial 7-2 de inicio forjado sobre errores propios. Tal vez para sacudirse esos nervios del debut, los jugadores de Jacinto Carbajal decidieron echar a correr y no pararon de hacerlo hasta que finalizó el encuentro. Una actitud que fue acompañada de más acierto en algunos tramos y de muy poco en otros. Un decorado del que se beneficiaron los jugadores más versátiles del plantel cacereño como son Leveque y Mendes. Buena muestra de ello la ofreció el interior estadounidense con un extraordinario movimiento de pies que le abrió el poste bajo para dar la vuelta al electrónico (10-12, min. 6).

CASTILLO DE GORRAIZ VALLE DE EGÜES Lacunza (7), Rubiera (5), Yarnoz (9), Potier (3), Djery -quinteto inicial- Knotek (28), Calvo (9), Del Val, Garbayo y Pablo Fernández (2). 63 - 91 CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD Lafuente (11), Palazuelos (9), Mazaira (18), Strikker (10), Leveque (20) -quinteto inicial- Mendes (9), Foreman (3), Luís García (2), Santos (5) y Marina (4). PARCIALES 22-18, 12-23 (34-41), 16-23 (50-64) y 13-27 (63-91).

ÁRBITROS Fernández Requejo (Colegio asturiano) y Sánchez Nuñez (Colegio vasco). Sin eliminados.

INCIDENCIAS Polideportivo Sarriguren, 600 espectadores

No se dejó intimidar un Valle de Egües muy valiente y dinámico. Con Djery, llegado el viernes a la entidad navarra, como referencia absoluta en la pintura y Knotek y Yarnoz orbitando en torno a la colosal figura del jugador haitiano, Jotas Unzué hilvanó una propuesta atrevida y diferente que comandó sobre la pista un base alto como es Lacunza. Un planteamiento muy condicionado por la enfermería que se encontró la oposición de un Cáceres con más ruido que nueces. Y es que las brillantes acciones se vieron ensombrecidas por errores defensivos y faltas de concentración flagrantes que imposibilitaron terminar con ventaja el primer cuarto.

Bien diferente fue la historia en un segundo episodio donde irrumpió Mazaira cerca de los dos tableros. Su concurso fue decisivo para firmar un parcial 2-12 tras un triple anotado por el propio Mazaira que sí resquebrajó la resistencia local (30-39, min. 18). El castillo de naipes construido por Jotas Unzué mostró sus primeras debilidades y tampoco fue capaz de encontrar soluciones en un banquillo muy mermado. Del resto se encargaron Leveque y Lafuente, quienes no quisieron dejar tareas pendientes para el regreso del descanso.

En todo caso, tampoco elevó el pie del acelerador hasta el final del encuentro un Cáceres que mandó un mensaje a sus futuros oponentes en forma de puñetazo en la mesa solo interrumpido de manera puntual por el caudal anotador de Knotek. El prolífico y versátil alero estadounidense decidió hacer la guerra por su cuenta como plan B ante un equipo que sí funcionó como tal bajo el liderazgo de Jacinto Carbajal. El entrenador cacereño aprovechó los últimos minutos para hacer pruebas y dar minutos a jugadores que aspiran a ser importantes en la rotación como es el caso de Santos o Marina antes de la visita al Multiusos de una Cultural y Deportiva Leonesa que pugnará por ser un rival directo a final de temporada.