¿Qué ha pasado este sábado, 4 de octubre, en Extremadura?
El Cáceres Patrimonio empieza con buen pie la nueva temporada en Segunda FEB. JORGE REY
Segunda FEB

El Cáceres se suelta los nervios del estreno

Leveque lidera a los verdinegros hacia la primera victoria en la cancha del Valle de Egües

Aitor Lasa

Sarriguren-Valle de Egües

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:08

Comenta

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad dio en Navarra su primer paso en un camino de antoja largo y exigente. Si el año pasado el ... club verdinegro se marcó como único objetivo declarado el ascenso, este verano las limitaciones económicas lo han obligado a volar por debajo del radar sin renunciar a vivir en los puestos altos de la tabla. En el primer examen del curso, el recién ascendido Castillo de Gorraiz Valle de Egües no opuso demasiada resistencia y fue a menos en un duelo que arrancó con retraso por la ausencia de un miembro de la mesa.

