El Cáceres se resetea en Navarra

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad arranca este sábado (20.00 horas) una nueva temporada en la Segunda FEB en la pista del Castillo de ... Gorraiz Valle de Egüés (Sarriguren, Navarra), en el estreno liguero de la antigua LEB Plata. Será el debut de Jacinto Carbajal en el banquillo verdinegro, después de que el club cacereño cerrase el pasado curso con el título liguero, pero sin ascenso y con la necesidad de redefinir objetivos en un contexto muy diferente al de la temporada anterior.

El duelo en tierras navarras abre un campeonato que se presume igualado y lleno de incógnitas. Si hace un año el Cáceres logró el premio mayor de liderato en el campeonato regular, ahora la mirada está puesta en un proceso de construcción: nuevo entrenador, piezas en fase de acoplamiento y la incógnita de si el equipo podrá estar, de nuevo, en las posiciones altas. El propio Carbajal lo resumía así en la previa: «Nuestra ambición debe ser estar arriba, pelear y mirar a los puestos de privilegio, pero luego la liga nos pondrá en nuestro sitio. Habrá que esperar 8 o 10 jornadas para ver hasta dónde podemos llegar».

El técnico extremeño llega con calma tras una pretemporada irregular en resultados pero útil en cuanto a crecimiento colectivo. «El equipo responde en energía y en ganas, aunque aún nos falta química», reconocía Carbajal, que insiste en que el grupo progresa y ha demostrado carácter en partidos apretados. Además, despejó dudas sobre la plantilla: pese al golpe en la ceja de Lafuente, todos estarán en Navarra.

El rival, Castillo de Gorraiz Valle de Egüés, afronta un estreno histórico en la categoría tras encadenar dos ascensos consecutivos. El club navarro, convertido en la referencia del baloncesto masculino foral tras la desaparición del Basket Navarra, llega con ilusión y el reto de asentarse en una liga que sube considerablemente el nivel competitivo. Su técnico, Jotas Unzué, lo tiene claro: «La liga es muy diferente, más profesional, y solo con lo de casa no da. Pero confiamos en el grupo, en la actitud y en las incorporaciones que hemos hecho».

El Egüés ha reforzado su plantilla con hasta siete fichajes, entre ellos el haitiano Djery Jean-Baptiste (2,10 m), que aporta centímetros y potencia interior. A su lado destacan nombres como Nahuel del Val o Alejandro Rubiera, además de una base sólida de jugadores navarros formados en la cantera. No obstante, las lesiones han condicionado la preparación: Jabari Williams apenas lleva una semana en dinámica, mientras que Jaxon Doger y Cedo Zizic arrastran problemas físicos y son duda para el debut.