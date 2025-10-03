HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jacinto Carbajal con Wildens Leveque, que ha sido la gran sensación de la pretemporada en el Cáceres JORGE REY
Segunda FEB

El Cáceres se resetea en Navarra

El equipo cacereño, bajo el mando de Jacinto Carbajal, inicia la liga con el objetivo de crecer y aspirar a los puestos altos

R. H.

Cáceres

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:51

Comenta

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad arranca este sábado (20.00 horas) una nueva temporada en la Segunda FEB en la pista del Castillo de ... Gorraiz Valle de Egüés (Sarriguren, Navarra), en el estreno liguero de la antigua LEB Plata. Será el debut de Jacinto Carbajal en el banquillo verdinegro, después de que el club cacereño cerrase el pasado curso con el título liguero, pero sin ascenso y con la necesidad de redefinir objetivos en un contexto muy diferente al de la temporada anterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión el detenido en Olivenza como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
  2. 2 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  3. 3 El casco que recorrerá el mundo para cumplir el sueño de Marcos
  4. 4 Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores
  5. 5 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  6. 6 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  7. 7 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  8. 8 No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes
  9. 9

    Opositores acusan a la Junta de incumplir sus normas en el proceso de estabilización
  10. 10 Extremadura se moviliza por la detención de la Flotilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Cáceres se resetea en Navarra

El Cáceres se resetea en Navarra