HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jacinto Carbajal observa contrariado el juego del Caáceres ante la Cultural Leonesa. JORGE REY
Segunda FEB

El Cáceres hace propósito de enmienda

El equipo de Jacinto Carbajal asume su mal partido ante la Cultural Leonesa y se lo toma como aprendizaje para seguir creciendo

J. P.

Badajoz

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:34

Comenta

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad ya sabe que tampoco le espera una alfombra roja para su reválida por el ascenso. Como hace un año ... la Cultural Leonesa volvió a ejercer de su primer verdugo, aunque en aquella ocasión fue en la tercera jornada y como visitante en la capital leonesa. Ahora, en cambio, ha sufrido su primera derrota en la segunda semana de competición y en el Multiusos como escenario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera
  2. 2 Un accidente con dos camiones condiciona el tráfico en la N-432 a la altura de Azuaga
  3. 3 Dos ladrones roban 10.000 euros en un restaurante de Badajoz tras reventar varias máquinas con un hacha
  4. 4 La empresaria de 25 años Nerea Pérez representará a Badajoz en Miss Mundo España
  5. 5 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  6. 6 Toñi Monjo, la extremeña que ha vuelto a caminar a los 47 años
  7. 7 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  8. 8 La hipótesis del atropello apunta a una discusión previa entre el detenido y el hermano de la víctima
  9. 9

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  10. 10 El TSJEx deniega la incapacidad permanente a una trabajadora con problemas de rodilla y depresión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Cáceres hace propósito de enmienda

El Cáceres hace propósito de enmienda