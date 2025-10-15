El Cáceres hace propósito de enmienda

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad ya sabe que tampoco le espera una alfombra roja para su reválida por el ascenso. Como hace un año ... la Cultural Leonesa volvió a ejercer de su primer verdugo, aunque en aquella ocasión fue en la tercera jornada y como visitante en la capital leonesa. Ahora, en cambio, ha sufrido su primera derrota en la segunda semana de competición y en el Multiusos como escenario.

El equipo verdinegro ya tiene claro que no será nada fácil mantener el pulso en su objetivo de repetir el liderato de la temporada pasada. El aviso ha llegado pronto y su estreno en casa resultó ser la primera decepción. A las primeras de cambio se mostró vulnerable en un Multiusos que parecía blindado el curso anterior. «Un mal día. No hemos competido ningún cuarto, todos se los llevó León. Hay que felicitarles», asumía sin tapujos Jacinto Carbajal.

La gran fase regular de la campaña pasada se cimentó en gran parte por su fortaleza en el Multiusos donde solo perdió cinco partidos y ese primer revés local no llegaría hasta la octava jornada a manos del Ciudad de Huelva. Después también claudicó ante el colista Algeciras (jornada 12), Albacete (jornada 18), Clavijo (jornada 22) y Huesca (en la intrascendente última jornada). La Cultural no esperó tanto para asaltar el Multiusos y se impuso el pasado sábado con todos sus mejores argumentos. «Si un equipo viene a tu casa y hace 22 tiros más que tú es complicado», admitía el técnico cacereño.

El Cáceres volvió a sentir los pies en la tierra después de un debut aplastante en la primera jornada en Navarra que le reportó la primera plaza. «Nos ha faltado haber estado un poquito más duros en balones divididos, el rebote, no distraernos con el tema arbitral… Son aspectos a mejorar y en los que tiene que madurar el equipo si queremos competir», trataba de explicar Jacinto Carbajal.

'Míster MVP' Leveque no fue suficiente

Esta vez 'míster MVP' no fue suficiente. De nada sirvió que Wildens Leveque asumiese de nuevo el liderazgo y volviera a sostener a su equipo firmando números de MVP con 28 de valoración, 20 puntos y 11 rebotes. El Cáceres se quedó en una anotación irrisoria de 57. El conjunto verdinegro se hundió en todos los aspectos del juego. Desaparecido en combate quedó a merced de un rival que supo aprovechar su fragilidad defensiva. «Los números al final no mienten. Tampoco hay que agarrase a las estadísticas, pero tenemos 21 pérdidas y ellos 7. Ahí hay una diferencia muy grande de posesiones. En el rebote pasa igual, ellos tiene 15 rebotes ofensivos y nosotros 8. La diferencia de pérdidas son 14 y de rebotes son 8, son los 22 tiros de más que han hecho ellos», reflejaba el técnico cacereño un desglose de factores que marcaron la primera derrota del curso.

Desde el Multiusos hacen propósito de enmienda y toman nota de una derrota que esperan sea constructiva y terapéutica. «Nos pasó algo similar el día del Toledo y hay que aprender de estos partidos», reconocía el técnico cacereño.

Jacinto Carbajal es consciente de que por muy superior que fuera su rival su equipo no estuvo en ningún momento a la altura para competirle el duelo. «Tampoco es que León haya hecho nada espectacular, pero ha hecho su partido, muy constante, ha provocado muchas pérdidas y ha dominado el rebote. La diferencia de posesiones es enorme y al final es prácticamente la misma diferencia que de puntos en el marcador», resumió. Y eso que el preparador verdinegro tenía estudiado a su rival y trató de hacerlo ver a los jugadores en su pizarra. «En nuestra charla teníamos dos focos muy claros, el rebote y no irnos del partido con su juego físico. Iban a hacer faltas, lo sabíamos y lo hemos comentado, pero no hemos sido capaces de controlarlo. Son 21 pérdidas y en esta liga no puedes competir con ningún marcador y sin dominar el rebote».

La campaña pasada ese baño de realidad tardó algo más en llegar. «Hay que estar más sólidos atrás, no perder tantos balones, parece fácil y a veces parece que lo fácil es lo complicado, pero vamos a trabajar para corregirlo», insistía Jacinto Carbajal. El Cáceres dominó casi con paso firme el grupo Oeste siempre desde las primeras posiciones. El vestuario verdinegro recoge el recado que le deja la Cultural y trata de hacer borrón y cuenta nueva para centrarse ahora en su exigente visita a Ponferrada de este sábado. «Hay que pensar ya en el siguiente, mejorar y corregir estas cosas».