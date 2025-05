El Cáceres, sin medias tintas

Obligado a pasar de las palabras a los hechos, al Cáceres ya no le valen las medias tintas. El equipo de Roberto Blanco tendrá este ... viernes en el Multiusos (20:45 horas) la misión de conseguir su primera victoria como local de la temporada ante un Iraurgi que llega a tierras extremeñas como colista y con un solo triunfo en su haber. Y es que una nueva derrota de los verdinegros, a pesar del cambio de imagen experimentado en las últimas fechas frente a Palencia y San Pablo Burgos, haría saltar todas las alarmas.

«Estoy seguro de que va a ser un día muy importante para todos nosotros. Espero que el equipo se libere se esa presión por ganar en casa», explicaba en la previa del encuentro el entrenador del Cáceres. Roberto Blanco, que intenta proteger a su grupo de trabajo, sostiene que el vestuario está unido. «Los golpes te fortalecen. Tenemos que agarrarnos al buen trabajo que se está haciendo y espero que la gente disfrute por fin de su equipo en casa con esa ansiada victoria».

Sobre el rival, el técnico local reconoce que «es un equipo que no está cosechando buenos resultados, pero no va a venir aquí a regalarnos nada y nunca da nada por perdido. Te lleva al límite y si no estás al nivel de competitividad te puede generar muchos problemas». A su juicio, una de las claves estará en subir las prestaciones ofensivas de su equipo ajustando algunos detalles. «Tenemos que subir el número de posesiones y bajar el número de pérdidas».

Una de las principales amenazas del conjunto de Azpeitia será el escolta estadounidense Nathan Hoover, quien en ocasiones es el jugador encargado de mantener a su equipo con opciones de victoria gracias a sus puntos. No obstante, su buen hacer no está siendo suficiente para la escuadra del Valle del Urola, que acumula seis derrotas consecutivas y que ha ganado tan solo uno de los 11 encuentros disputados hasta la fecha.

No mucho mejor vive el Cáceres, que con tres triunfos está igualado en cuanto balance con dos de los equipos que copan la zona de descenso a LEB Plata. Es por ello por lo que la importancia de este duelo directo ante el equipo vasco es capital.

Por parte del conjunto verdinegro, Julen Olaizola, que durante toda la temporada lleva arrastrando molestias físicas, ha completado la semana de entrenamientos con normalidad, por lo que en principio podrá estar a pleno rendimiento para aportar buenos minutos en la rotación interior.

Tras cinco derrotas consecutivas como local, el Cáceres espera por fin estrenarse ante su público. Un equipo en el que no se descarta algún cambio en las próximas fechas. «Miramos el mercado porque eso es lo habitual, pero si hay que hacer algún cambio será una situación que no nos gustará», dice Blanco cerrando filas. «Voy a proteger a los jugadores al máximo porque merecen el respeto por lo que trabajan».

Tras este encuentro, el Cáceres visitará al Lleida el martes y recibirá al Estudiantes el 27 de diciembre antes de cerrar el año natural.