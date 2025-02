El Cáceres ya es de LEB Plata

El Cáceres no pudo alargar más su agonía de este curso. Necesitaba vencer al Ourense en el Multiusos, además de esperar un resultado favorable en forma de derrota del Melilla, pero fue incapaz de doblegar anoche al cuadro gallego (71-77) en un choque con ... alternativas que se mantuvo igualado los cuarenta minutos. Se cumplió una parte del plan y el Lleida se llevó la victoria por 75-80 ante un Melilla que está casi peor que los extremeños, pero los verdinegros confirmaron en su pista que son un equipo muy poco fiable, también en su feudo, ese que en otras ocasiones en los últimos años le salvó de la quema. En esta ocasión no pudo ser y el Cáceres Patrimonio de la Humanidad ya es equipo de LEB Plata cuando todavía restan tres jornadas más para que finalice la competición.

El Melilla, que está en una grave crisis, cayó en su pista, así que la tropa de Arturo Álvarez tenía una oportunidad para permanecer en LEB Oro al menos una semana más. Una ocasión malograda, con sufrimiento, como todo en este curso. El cuadro gallego poco tenía en juego y los extremeños la misma vida, así que salieron enchufados en un primer parcial que acabó 20-13 para los locales, pero el Ourense no se hundió e igualó la contienda antes del descanso, al que se llegó con un apretado 41-39. Misma tónica en el resto del encuentro, con el parcial de 55-52 en el tercero y un cuarto en el que el Cáceres volvió a demostrar no saber cerrar el partido.

Ampliar Hamilton. Jorge Rey

Una temporada aciaga, con apenas alegrías y todo tristezas. Un racha deplorable de más de un año sin ganar lejos del Multiusos, solo seis victorias hasta la fecha, una plantilla de escasa fuerza mental y liderazgo que no ha competido como debiera, con resultados, algunos de ellos, demasiado abultados ante rivales que no eran de tanta entidad, y un cambio de entrenador que no ha dado el efecto esperado. Porque este año las orejas del lobo se veían mejor que nunca y la directiva apostó por dar un golpe de efecto doloroso con el despido de Roberto Blanco, una leyenda de la casa que no la compartió pero sí aceptó. Se fichó al asturiano Arturo Álvarez, de amplio historial en la categoría, pero no se movió el avispero lo suficiente y el rendimiento del equipo incluso fue menor, con una única victoria durante su periplo en la capital cacereña.

Cáceres Patrimonio de la Humanidad Pablo Rodrigo (7), Nuga (12), Bonilla (4), Hamilton (14), Dikembe (2) -cinco inicial-, Balaban (10), Carreño (8), Gantt (6), Raitanen (6) y Atencia (2). 71 - 77 Ourense Javi López (11), Kacinas (22), Palazuelos, Jawara (5), Radic (4) -cinco inicial-, Gill (10), Samu Rodríguez (10), Mendicote (9) y Peter-McNeilly (6) Parciales 20-13, 21-26 (41-39), 14-13 (55-52) y 16-25 (71-77).

Cancha Multiusos Ciudad de Cáceres. 1.520 espectadores.

Árbitros Morales García-Alcaide (Comité madrileño), Martín Vázquez (Comité gallego) y Martínez Estopiñán (Comité aragonés). Eliminado el local Gantt por acumulación de faltas personales.

Casi una década después, el club cacereño da con sus huesos en Plata. Su última temporada en dicha categoría fue la 2014/15, en la que obtuvo un buen balance con 23 victorias y cinco derrotas, campeón de la liga regular retornando en la 2015/16 a una LEB Oro que no abandonaría hasta ahora. Aquel año acabó noveno y llegaría a cuartos de final, al igual que en la campaña 21-22, que fue octavo y jugó también los playoffs hasta cuartos. Son los dos mejores recuerdos de esta etapa que ha llegado a su fin en esta liga.