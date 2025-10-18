El Cáceres se hunde en el último cuarto ante el Ponferrada

Francisco Roberto Otero Ponferrada Sábado, 18 de octubre 2025, 22:53 Comenta Compartir

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad sufrió su segunda derrota de la Liga. 89-77 fue el resultado final de un choque que el cuadro de Jacinto Carbajal ganaba por doce puntos a poco más de medio minuto para el final del tercer cuarto y en el que se vino abajo estrepitosamente en el último parcial, en el que encajó un 31-11 de parcial. Además de por ese guarismo, el duelo quedó mediatizado, quizá no en el momento, pero sí con el paso de los minutos, por la doble técnica pitada a Mazaira en el minuto 19, que dejó al conjunto cacereño sin una pieza básica.

El duelo arrancó con mínimas ventajas de unos y otros en el intercambio de canastas. Un 2-11 en dos minutos y medio obligaron al técnico local a pedir el primer tiempo muerto. El 12-21 del minuto siete lo maquilló la escuadra berciana, finalizando el primer cuarto 18-23 y buenas sensaciones para los hombres de Jacinto Carbajal.

El segundo cuarto empezó con un intercambio de triples que hicieron que Cáceres Patrimonio de la Humanidad se despegase en el marcador, alcanzando su mayor ventaja: 21-31. Sin embargo, el cuadro de Jacinto Carbajal perdió el norte en ataque en los siguientes minutos, lo que aprovechó la escuadra local para igualar el choque en el minuto 15: 31-31.

A pesar de la aportación de Leveque en ataque (siete puntos en este cuarto), el cuadro cacereño no lograba despegarse en el marcador. Es más, por primera vez desde el minuto tres, a 1:57 del descanso y tras una doble técnica que supuso la descalificación de Mazaira, el conjunto de Oriol Pozo se colocó 36-35 al mando tras convertir Cera sus dos primeros tiros libres. En la parte final del cuarto volvió a crecer Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que con varios tiros libres y dos canastas en la pintura de Foreman y Santos, se fue al descanso mandando 39-43.

Ponferrada: Òrrit (17), Romero (14), Treviño (11), Salas (6), Efambe (6) -quinteto inicial-, Cera (6), Álex López, Bergens (8), Knowles, Sima (1), Blak (5) y Hayes (15). 89 - 77 Cáceres: Lafuente (8), Palazuelos (9), Strikker (8), Foreman (12) y Leveque (24) -quinteto inicial-, Nico Marina (2), Santos (2), Mazaira (7), Mendes (5) y Luis García. Parciales: 18-23, 21-20 (39-43), 19-23 (58-66), 31-11 (89-77).

Árbitros: García Parejo (Colegio extremeño) y Fernández García (Colegio extremeño). Eliminados los jugadores locales Bergens en el minuto 29 al cometer su cuarta falta y protestarla, señalándole los árbitros una técnica que lo descalificó, Hayes en el minuto 34, Cera en el minuto 35, y Efambe en el minuto 36, y los visitantes Mazaira en el minuto 19 tras serle señaladas dos técnicas seguidas y Efambé en el 37.

Incidencias: Pabellón Lydia Valentín. 850 espectadores.

El tercer parcial fue del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que pareció tenerlo ganado. Los 12 puntos de Leveque, su intimidación, su rebote, los bloqueos… Todo parecía de cara. En el minuto 25 varias canastas consecutivas de Leveque pusieron el 45-55. Un triple de Palazuelo en el 27 frenó una tímida reacción ponferradina y cuatro nuevas canastas de Palazuelo y Leveque impulsaron a los de Jacinto Carbajal a sus máximas ventajas: 49-61, 51-63 y 54-66, éste a 37 segundos de que sonase la bocina del final del cuarto. Ahí empezó a cambiar todo. En los últimos segundos se pudo poner de nuevo 12 arriba el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, pero una pérdida de balón y una canasta de Romero dejaron el encuentro 58-66 para afrontar el cuarto definitivo.

En el último parcial no existió el cuadro cacereño. El local Òrrit fue imposible de parar por parte cacereña. Anotó 21 puntos. Un triple de Treviño levantaba a la parroquia local y una canasta de Efambe igualaba el encuentro 69 puntos en el minuto 35. Trató de no caerse el Cáceres Patrimonio de la Humanidad con dos tiros libres de Lafuente, pero no funcionó nada; ni el rebote en ataque ni en defensa, el tiro exterior, el tiro libre, el tiro en la pintura… Hubo demasiadas pérdidas y la eliminación de Leveque a tres minutos del final dejó ya sin su principal referencia ofensiva al equipo, a pesar de que en el último cuarto no llegó a anotar. A falta de un minuto y medio el parcial era 33-7 desde que el duelo empezó a cambiar. Y con 89-77 se puso el punto final.