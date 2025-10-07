El Cáceres formaliza el primer trámite de su candidatura

M. Gª Garrido Badajoz Martes, 7 de octubre 2025, 21:15 | Actualizado 21:57h. Comenta Compartir

Misión cumplida. Era primordial estrenarse sin titubeos y con una declaración de intenciones rotunda en la candidatura por el ascenso. Y así fue. El Cáceres cumplió abrochando la primera victoria en el estreno de la campaña en la conferencia oeste de Segunda FEB. Un triunfo holgado que le permite coronarse como primer líder del grupo con un guarismo de 63-91, cimentado en un despliegue físico de gran calibre que asfixió al recién ascendido Castillo de Gorraiz Valle de Egües, que apenas pudo oponer resistencia en determinadas fases.

Esa intensidad de los verdinegros estuvo salpicada de destellos fugaces y puntuales de inspiración que permitieron ir amasando una ventaja que incrementó cuando se agotó el tanque de combustible de su rival. Wildens Leveque mantuvo el aura de hombre decisivo que le ha otorgado su etiqueta de MVP en los duelos de la Copa de España. El pívot norteamericano coqueteó con un doble-doble al que se había abonado en los anteriores compromisos, firmando 20 puntos y 9 rebotes, con un porcentaje de un 80% de efectividad en los tiros de dos, para acreditar 30 puntos de valoración. Además, fue un quebradero de cabeza para el entramado defensivo navarro, incapaz de frenarlo, lo cual provocó que recibiera hasta siete faltas. Un dato que atestigua la influencia que posee el jugador estadounidense en la pintura, más allá de su aportación de cara al aro.

Estuvo bien secundado por Alejandro Mazaira, con 18 puntos, y Matteo Strikker, muy completo, aportando en todas las facetas, pero especialmente fiable desde el perímetro, con una efectividad del 75% en triples, con un 3/4 en su hoja de servicios, los mismos que Álvaro Palazuelos. También estuvo acertado en la dirección del juego Albert Lafuente, con seis asistencias, destacando además en la presión, sumando cinco robos de balón.

Fue un trabajo muy coral, la prueba más fiel de ello es que los diez efectivos disponibles en la convocatoria contaron con protagonismo; todos, excepto Luis García (acumuló nueve minutos), gozaron de más de diez minutos en pista y ninguno sobrepasó la media hora de juego, evidenciando que la rotación será un factor fundamental, especialmente en este periodo de toma de contacto de la competición. Los verdinegros gobernaron con mano de hierro en el rebote, demostrando concentración y agresividad, acumulando 42 por los 27 de su adversario y con toda la plantilla aportando al menos una captura en las estadísticas.

Luces y sombras

Pese a lo que pueda parecer por lo que refleja el marcador, el estreno tampoco fue una balsa de aceite, el conjunto extremeño comenzó errático y frío, encajando un parcial inicial de 7-2 propiciado por una puesta en escena en la que prevalecieron algunos fallos que Jacinto Carbajal ya había detectado previamente y que deberá limar. El Cáceres abrió fuego a remolque, pero supo contrarrestar la falta de acierto en los primeros compases aturrullando al rival a base de inyectar velocidad al ritmo de la contienda. Apretó los dientes atrás y cerró las vías de acceso, limitando las opciones de tiros fáciles y secó a los locales en el segundo cuarto y en el último, aprovechando para despegar y establecer ventajas más consolidadas.

Más dificultades le pondrá en la segunda jornada la Cultural y Deportiva Leonesa este sábado (19.00 horas), en el estreno del Multiusos esta campaña en el torneo liguero. Pese a caer en su primer compromiso ante el Coto Córdoba, es uno de los aspirantes a meterse en los playoffs de ascenso a la categoría de plata, como ya hicieran el curso pasado, finalizando la fase regular en tercera posición, a un triunfo de los verdinegros.