El Cáceres confía en el efecto Multiusos para lograr la remontada

77-70: siete puntos. Esa es la desventaja que debe levantar el Cáceres Patrimonio de la Humanidad este domingo ante el Lobe Huesca La ... Magia para avanzar a la final del playoff de ascenso a la Primera FEB. El marcador del partido de ida obliga a los de Adrià Alonso a firmar una de sus mejores actuaciones de la temporada en el Multiusos si quieren mantenerse con vida en su objetivo de regresar a la segunda categoría del baloncesto español.

Lejos de resignarse, el equipo verdinegro se agarra con fuerza a su fe, a su afición y a un escenario donde ha construido gran parte de sus éxitos este año. «Yo creo que era primordial salir con vida de Huesca, y lo conseguimos, tal y como se puso el partido», explica Adrià Alonso.

En la previa, el técnico catalán transmitía optimismo y aseguraba ver a su equipo «con ilusión, motivado y con muchas ganas de seguir». Es consciente de que los oscenses no partían como favoritos y que jugarán con la soltura de un equipo sin presión, pero confía en que el factor cancha será determinante: «Llevamos ya partidos que nos gusta jugar en casa, nos sentimos cómodos. La gente nos da ese plus que a veces puede faltar».

Aun así, el entrenador insiste en la necesidad de no precipitarse: «Si creemos que vamos a levantar la eliminatoria al principio, nos estaremos equivocando. Es un partido de 40 minutos y debemos tener la cabeza fría». La clave, dice, estará en neutralizar a los jugadores que más daño hicieron en la ida, como Bracey o Rodri Gómez, y en «sacarles de su zona de confort».

A lo largo de la semana, el cuerpo técnico ha dosificado el esfuerzo físico en los entrenamientos y ha priorizado el aspecto mental. «Llevamos más de 200 entrenos este año. Ahora se trata de mantener el foco y entender los errores del partido de ida, muchos de ellos por falta de concentración», apuntaba Alonso. La preparación, asegura, ha sido exhaustiva: «Vamos a intentar que sea un partido largo, con ritmo, y en el que nuestra afición juegue su papel».

En este sentido, el entrenador verdinegro quiso agradecer las muestras de cariño recibidas por parte de la afición en los últimos días. «Ayer paseaba por la ciudad y me sorprendía que la gente me parara para animarme. Eso se agradece mucho. Hemos cometido errores, somos humanos, pero creo que hemos conseguido reconectar con la afición», comenta emocionado. Y lanza un mensaje claro: «Este domingo no hay mejor plan en Cáceres que venir al Multiusos. Queremos que sea una olla a presión».

Por su parte, el técnico del Lobe Huesca La Magia, Rafa Sanz, mantiene la calma y apela a la identidad de su equipo como principal fortaleza. «La receta para el éxito pasa por mantener nuestras señas de identidad e intentar ser valientes. Si no lo somos, tendremos dificultades», advierte. «Ellos tienen un nivel físico importante y un banquillo más largo, pero nosotros jugamos con intensidad, con ritmo alto y con jóvenes comprometidos», señalaba.