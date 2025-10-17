Cáceres busca redimirse en Ponferrada

Después del fenomenal comienzo de liga, en el que el Cáceres Patrimonio de la Humanidad arrolló al Valle de Egüés, la segunda jornada trajo una ... dolorosa derrota en casa ante la Cultural Leonesa (57-79), un rival directo en la lucha por las primeras posiciones. Ahora, en la tercera jornada, los de Jacinto Carbajal afrontan una nueva salida exigente: este sábado a las 19.30 horas visitan el pabellón municipal de deportes Lydia Valentín para medirse al Clínica Ponferrada SDP, que llega con un balance idéntico (1-1) y con la moral reforzada por su última victoria.

El conjunto verdinegro busca recuperar las buenas sensaciones del debut tras un tropiezo en el que nunca se encontró cómodo. El técnico cacereño reconoce que el equipo ha trabajado para corregir los errores cometidos frente a León. «Hemos hablado de las cosas que nos pasaron el sábado pasado y con la intención de corregirlas para que nuestra puesta en escena sea mejor en Ponferrada», explicó Carbajal, consciente de que el rival «también ha empezado con una nota positiva y una negativa» y que será «un equipo difícil, como todos en esta liga».

El entrenador admitió que la derrota ante los leoneses fue consecuencia de un cúmulo de factores: «No arrancamos mal, pero fallamos varias situaciones claras en el primer cuarto, lo que frustró al equipo. Además, León puso un nivel físico muy alto y eso nos penalizó en el rebote y en las pérdidas». Aun así, el preparador extremeño valora la respuesta del grupo durante la semana: «La sensación es que el equipo va dando pasitos hacia delante, bajando un poco a veces, pero siempre avanzando».

Carbajal advierte también del estilo de juego de su próximo rival: «Ponferrada es un equipo muy dinámico, que a poco que recibe una canasta está sacando rápido para devolvértela. Juegan a un ritmo alto y tiran mucho de tres, parecido a lo que hizo León». En lo físico, el técnico confirmó que todos los jugadores estarán disponibles para el encuentro.

Por su parte, el Clínica Ponferrada SDP afronta la cita con energías renovadas y un refuerzo importante: Jamie Bergens, internacional neerlandés que llega para cubrir la baja de Marc Peñarroya. Su entrenador, Oriol Pozo, se mostró satisfecho con la incorporación: «Jamie es un combo que puede jugar de escolta o de base, con gran capacidad para generar desde el bloqueo directo y buen nivel defensivo».

Pozo, en la previa del partido, no dudó en elogiar al rival: «El Cáceres es uno de los equipos favoritos al ascenso, con jugadores experimentados y de gran nivel. Su sitio está en la LEB Oro, y mientras sigan en nuestra categoría, siempre serán un rival a batir».