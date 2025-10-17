HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Jacinto Carbajal, contrariado en el partido ante la Cultural. Jorge Rey
Segunda FEB

Cáceres busca redimirse en Ponferrada

Tras la dura derrota ante la Cultural Leonesa, el conjunto verdinegro afronta una exigente salida ante un rival que impone un ritmo muy alto a todos sus partidos

R. H.

Cáceres

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:27

Después del fenomenal comienzo de liga, en el que el Cáceres Patrimonio de la Humanidad arrolló al Valle de Egüés, la segunda jornada trajo una ... dolorosa derrota en casa ante la Cultural Leonesa (57-79), un rival directo en la lucha por las primeras posiciones. Ahora, en la tercera jornada, los de Jacinto Carbajal afrontan una nueva salida exigente: este sábado a las 19.30 horas visitan el pabellón municipal de deportes Lydia Valentín para medirse al Clínica Ponferrada SDP, que llega con un balance idéntico (1-1) y con la moral reforzada por su última victoria.

