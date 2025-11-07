El Cáceres busca consolidar su reacción ante el potente Biele ISB

R. H. Cáceres Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:59 Comenta Compartir

El Multiusos vuelve a vestirse de verde este sábado a las siete de la tarde para un partido que promete emociones fuertes. El Cáceres recibe al Biele ISB, tercero en la clasificación, con el objetivo de confirmar las buenas sensaciones recuperadas tras la contundente victoria en Jaén (61-78). El conjunto de Jacinto Carbajal quiere convertir esa reacción en una tendencia y reivindicarse ante su afición, en un escenario donde necesita reencontrarse con su mejor versión.

«Ha sido una semana tranquila, la segunda consecutiva sin sobresaltos. Se nota que, cuando vienes de ganar, se entrena mejor, con otra energía», destacaba Jacinto Carbajal en la rueda de prensa previa. El técnico confirmó que podrá contar con toda la plantilla –«solo Nico tiene un golpe en la cabeza, aunque sin consecuencias»– y recalcó la importancia de mantener el nivel de intensidad mostrado en Jaén: «Queremos prolongar esas sensaciones, reivindicarnos un poquito en casa y tener una buena puesta en escena».

El rival exigirá el máximo. El Biele ISB llega a Cáceres tras encadenar un brillante inicio de curso (4-1) y solo una ajustada derrota ante Córdoba la semana pasada ha empañado su pleno. «Es un equipo muy fuerte, muy físico, con buenos jugadores interiores y una línea exterior de calidad. No destacaría a nadie porque son un bloque y eso los hace más peligrosos», apuntó Carbajal.

El entrenador extremeño no oculta que la cita será una prueba de carácter: «A priori somos equipos llamados a competir por los mismos objetivos. Ellos han empezado mejor, pero queremos demostrar que podemos competir con los que están arriba».

El conjunto vasco, dirigido por Íñigo Núñez, combina talento y músculo. Jordan Jermain, su escolta estadounidense, es la gran amenaza ofensiva, mientras que el senegalés Thierry Sagna domina los tableros con su poderío físico. Para el Cáceres, controlar el rebote y evitar pérdidas será clave para mantener opciones reales de victoria.

Carbajal lo tiene claro: «Si competimos y tenemos un buen nivel de acierto, podemos agarrar el partido», y está convencido de que no se repetirá la imagen de hace dos semanas ante el Caja 87: Carbajal lo tiene claro: «Este sábado el contexto es distinto y tenemos que luchar. El equipo está preparado para que no se repita algo similar. Hay que intentar que el error no sume como cuatro errores, sino pasar rápido a la siguiente acción y agarrarnos al partido. Si competimos desde el inicio y mantenemos la cabeza fría, tendremos nuestras opciones».