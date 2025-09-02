El Cáceres apuesta todo al verde

R. H. Badajoz Martes, 2 de septiembre 2025, 21:31 Comenta Compartir

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad presentó este martes sus nuevas equipaciones para la temporada 2025-26 en Segunda FEB. El acto tuvo lugar en la tienda de Macron Sports, la marca deportiva que equipará al equipo en este nuevo curso. Wildens Leveque, Álvaro Palazuelos y el canterano Juan Santos ejercieron de modelos en esta puesta de largo para dar a conocer la nueva piel del equipo cacereño.

El Cáceres prescinde del toque negro que siempre se ha asocidado a los colores del equipo y tira de un corte clásico con una primera equipación totalmente verde con detalles blancos en los laterales de la camiseta y el pantalón y el cuello y una segunda indumentaria completamente blanca.