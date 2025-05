El Cáceres afronta un nuevo ejercicio de equilibrio sobre el descenso

R. H. Cáceres Martes, 9 de abril 2024, 21:05 Comenta Compartir

Pase lo que pase, el Cáceres no va a descender esta noche. Puede que la próxima, pero esta noche no. Solo quedan seis partidos por ... delante, pero aún hay margen para soñar con una proeza inesperada y una carambola nunca antes vista en la LEB Oro. Pero para seguir haciendo equilibrio sobre el descenso y anhelar con una permanencia que se aleja cada vez más, al equipo cacereño no le queda otra que ganar a un Fuenlabrada que con un ojo está mirando al playoff y con el otro a la zona de descenso.

Tres derrotas seguidas, ante los tres primeros, han mermado casi al mínimo las opciones de salvación del Cáceres. Como se suele decir, compitieron como nunca y perdieron como –casi– siempre. La batalla de Burgos, con dos prórrogas incluidas, ha condicionado también físicamente al equipo. Pablo Rodrigo entrenó ayer después de dos días de descanso, Pau Carreño sufrió un fuerte golpe en el último encuentro y Hamilton ha tenido que parar porque venía sobrecargado. «Pensamos que van a estar todos en el partido. Estamos con una mentalidad muy positiva después del partido que hicimos en Burgos. Nos faltó el toque final, pero estamos muy motivados con los tres partidos que nos quedan en casa. Tienen un doble valor para nosotros», señalaba Arturo Álvarez en la previa. Para el entrenador del Cáceres, ahora se está viendo la mejor versión de muchos jugadores: «Algunos están alcanzando unas cifras un poco más acordes a lo que esperábamos de ellos. Incluso Greg Gantt ha vuelto a ser un poquito el que era a principio de temporada. La mejoría de hombres como Dikembe también hace que se olviden un poquito la situación clasificatoria y se motiven con intentar hacer un buen juego y ganar el partido». A pesar de las buenas sensaciones, el técnico asturiano reconocía que perder varios partidos en los últimos segundos está causando mella: «No es fácil cuando tienes las últimas bolas de muchos partidos y las pierdes, pesa también muchísimo en el día a día». Esta noche, tendrá enfrente a un Fuenlabrada que pasó por encima de la primera vuelta ante el Cáceres. «Se está jugando sus últimas opciones de engancharse a la parte alta de la tabla y de salir definitivamente de la cola de la clasificación. Nosotros queremos ganar ya de una vez un par de partidos seguidos. Y queremos también ganar fuera de casa y romper el maleficio que tenemos desde casi un año atrás. Si con eso superamos al Castelló y eso significa que hay más posibilidades y hay alguna vacante en la Liga, pues bienvenida sea», finalizaba diciendo Arturo Álvarez en la previa del encuentro ante el Baloncesto Fuenlabrada.

