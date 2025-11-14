El BCB recibe al Verde y Sostenible Mérida para tratar de consolidarse como líder

Redacción BADAJOZ. Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

En Primera Nacional masculina el Finca Sagrado Cáceres abre el sábado la jornada 6 en casa frente al Maven Premium Guadalupe (17.30), mientras que el BB Baloncesto Badajoz visita a Graginsa UBA Almendralejo (18.00) para seguir invicto. Por su parte, el CBA Spain recibe a Politécnica UEX SM Basket (20.00) y ya el domingo se disputará el derbi entre Escayolas Paco ADC Baloncesto y San Antonio Cáceres Basket (10.00). Finalmente, el Vítaly La Mar BCBadajoz recibe (10.30) al Verde y Sostenible Mérida en un partido donde los pacenses pueden consolidarse como líderes en solitario.

En la Liga Ribésalat, el MF Renovables Al-Qázeres visita a Gestoría Mercantil-CD Grupo76 Alkasar, el sábado a las 20.00, y el Baloncesto Badajoz y el Toyota Novomotor San Antonio protagonizan el derbi extremeño (12.00).