¿Qué ha pasado este jueves, 6 de noviembre, en Extremadura?
Sharif Idris Igene durante su paso por el Círculo Gijón. BCB
Tercera FEB

El BCB incorpora al ala-pívot Sharif Idris Igene

El jugador ceutí, de 2,03 metros de altura y 26 años, llega procedente del Círculo Gijón de Segunda FEB

R. H.

Badajoz

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:06

Comenta

El Vítaly La Mar BCB incorpora a su primer refuerzo de la temporada: Sharif Idris Igene, ala-pívot ceutí de 2,03 metros de altura y 26 años, que llega procedente del Círculo Gijón de Segunda FEB para reforzar el juego interior del conjunto pacense.

En el conjunto gijonés fue una pieza clave en el ascenso logrado la pasada campaña, firmando unas medias de 10,2 puntos, 6,4 rebotes, 1 asistencia y 12,5 de valoración en apenas 21 minutos por partido.

Sharif se caracteriza por su versatilidad y fortaleza física, además de un buen lanzamiento de media distancia y capacidad para poner el balón en el suelo y generar desde el uno contra uno. Es un jugador completo, capaz de actuar tanto de espaldas como de cara al aro, con un gran sentido táctico y capacidad reboteadora en ambos lados de la cancha. A pesar de su juventud, acumula una notable experiencia, habiendo disputado dos fases de ascenso, una de ellas culminada con éxito con el conjunto asturiano.

El jugador llegó este miércoles a Badajoz y este jueves ha superado satisfactoriamente el reconocimiento médico. «La llegada ha sido estupenda. El trato del club ha sido increíble y tengo muchas ganas de conocer a la afición», comentó Sharif en sus primeras declaraciones como jugador del BCB.

El director deportivo, Ángel Colino, destacó tanto su aportación deportiva como su encaje en el grupo:«Es un jugador que viene a ayudar al equipo en todas las facetas, especialmente en el juego interior, que hasta ahora estaba mermado. Su estilo encaja perfectamente con la filosofía del equipo».

Sharif se incorporará este mismo jueves a los entrenamientos del grupo, y todo apunta a que podrá debutar este sábado ante Huelva Comercio.

