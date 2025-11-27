El Al-Qázeres-Mijas, aplazado al 7 de enero

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Alter Enersun Al-Qázeres volverá a tener un nuevo parón y no jugará este fin de semana. El encuentro previsto para este sábado frente al Unicaja Mijas ha sido aplazado al 7 de enero. De esta manera, el Al-Qázeres estará más de un mes sin jugar en casa y afrontará dos compromisos en el puente de la Constitución para visitar al Cajasol Sevilla el sábado 6 de diciembre y recuperar el lunes 8 el también aplazado hace dos semanas contra el Sant Feliu en el Multiusos.