El Al-Qázeres vence en Logroño y se instala en la zona noble de la tabla

Saúl Martínez Logroño Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:02 Comenta Compartir

Contundente victoria del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura ante un rival directo en un choque que quedó resuelto muy pronto en favor del equipo cacereño. El excelente inicio protagonizado por las jugadoras de Jesús Sánchez desarmó por completo a un desconocido Bosonit Unibasket, incapaz de anotar hasta el minuto nueve en una lucha siempre desigual a partir de la renta alcanzada en el arranque del duelo.

Un parcial demoledor de 0-17 de inicio impulsó al Al-Qázeres e intimidó por completo al conjunto logroñés. La firmeza defensiva con la que se manejaron las discípulas de Jesús Sánchez, cerrando cada línea de pase y obligando a su rival a estrellarse contra el muro defensivo edificado cerca de su canasta, sirvió para asentar las bases de una victoria más cómoda de lo esperado. Una tarea a la que también ayudó la falta de puntería de un adversario que cerró el primer cuarto con una única canasta, anotada por Alonso en un tiro muy forzado, después de quince lanzamientos errados.

Obligadas a reaccionar con urgencia, en el comienzo del segundo período las jugadoras de Dani Rubio se encomendaron al buen hacer de la propia Alonso. La directora de orquesta madrileña compuso una sinfonía coral en la que fue capaz de involucrar a Aldecoa y Forster, desaparecidas hasta ese momento, además de llevar la voz cantante en la faceta anotadora. De poco sirvieron las ayudas defensivas en el perímetro a la hora de frenar una sangría que únicamente encontró alivio con los buenos movimientos de Gauna en la pintura. En todo caso, el parcial de 7-1 sirvió como aviso para quien considerase resuelto el enfrentamiento (9-21, min. 13). Nada más lejos de la realidad, como demostró un anfitrión decidido a dar batalla hasta el final.

Bosonit Unibasket: Padrosa (3), Aldecoa (8), Van Schaik (5), Losada (4) y Sedlakova (3) -quinteto inicial-, Alonso (10), Flórez (7), Sañudo, Forster (4) y Llorente (6). 50 - 63 Al-Qázeres: Ramos (5), Filipe (17), Carmen Suárez, Nerea Liste (8) y Gauna (19) -quinteto inicial-, Fontela (9), Prieto (3), Méndez (2) y Alonso. Parciales: 2-20, 16-8 (18-28), 16-20 (34-48),16-15 (50-63).

Árbitros: Marín Abad (Colegio aragonés) y Martínez González (Colegio murciano). Sin eliminadas.

Incidencias: Polideportivo Lobete. 150 espectadores.

La peor noticia no llegó con la reacción del Bosonit Unibasket. Fue a falta de un cuarto de hora para el final cuando enmudeció el banquillo del equipo cacereño con una aparatosa acción protagonizada por Gauna. La pívot argentina se vio obligada a retirarse del parqué de forma momentánea en mitad de una actuación sobresaliente. Sin su presencia cerca del aro, Nerea Liste redobló esfuerzos en un quinteto muy dinámico que siguió castigando cada precipitación de la formación logroñesa (26-45, min. 27).

Recuperada de su percance, Gauna volvió para liderar a sus compañeras, con Jesús Sánchez haciendo malabarismos con su escaso fondo de armario. Con solamente cuatro suplentes, entre ellas la canterana Alonso, tiró de inventiva para repartir esfuerzos y llegar con fuerzas suficientes a un final que se apretó contra pronóstico. Varios errores en ataque dieron lugar a un 42-48 que anotó Van Schaik con una penetración a la que reaccionó el técnico madrileño dando entrada a su primera unidad para sentenciar el duelo.