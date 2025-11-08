El Al-Qázeres ve truncada su racha triunfal en Azkoitia

Unai Eguiguren Azkoitia Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:45 | Actualizado 20:53h. Comenta Compartir

El Alter Enersun Al-Qázeres no tuvo su mejor día en la oficina en un partido que comenzó con buen pie, pero en el que se fue apagando poco a poco dada la menor rotación de su plantilla, situación que aprovechó su contrincante para hincarle el diente y remontar el choque tras el intermedio, especialmente en el tercer periodo. El equipo cacereño no pudo extender su racha triunfal a una tercera victoria, aunque conserva un balance positivo y se mantiene en la zona acomodada de la clasificación.

El elenco de Jesús Sánchez pisó el acelerador nada más empezar el encuentro. Filipe y Laneiro prolongaron las buenas sensaciones de los últimos encuentros para colocar las primeras ventajas a favor de la escuadra cacereña (0-5). No obstante, el equipo anfitrión no se amilanó y tiró de poderío interior para replicar el inicio implacable del cuadro extremeño. La irrupción de Fontela, que llegó al partido para aportar una lluvia de triples, propició que el técnico del Domusa Teknik no tuviera más remedio que ajustar su libreto con una llamada al orden (6-11). La entrada en pista de Lalotte, secundada por Lizundia y Azcue, neutralizó las tentativas de Filipe y Méndez de romper el encuentro en el tramo final del primer parcial (17-20).

Le costó varios minutos a Nerea Liste, referencia ofensiva del Al-Qázeres en la pintura, completar alguna acción positiva. La firmó con un dos más uno, posterior a un triple de Gauna, que volvió a abrir distancias en el marcador (17-26). Sin embargo, la reacción del conjunto guipuzcoano fue inmediata y, pese a la efectividad en algunos lanzamientos de Filipe y Méndez, tanto Van como Iparraguirre y Villamor lograron minimizar daños en el conjunto local de cara a la segunda mitad. De hecho, cinco tantos seguidos de Leaupepe justo antes del descanso apretaron aún más un encuentro que parecía que se iba a decidir por detalles (37-38).

DMUSA TEKNIK ISB Araújo (12), Otaegi, Azcue (9), Van (19) y Tomancova (7) –quinteto inicial–, Iparraguirre (4), Gutiérrez (3), Lizundia (4), Leaupepe (7), Villamor (4) y Lalotte (6). 75 - 66 ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA Laneiro (14), Ramos (7), Fontela (10), Filipe (10) y Nerea Liste (8) –quinteto inicial–, Prieto, Méndez (7), Carmen Suárez y Gauna (10). PARCIALES 17-20, 20-18 (37-38), 26-13 (63-51) y 12-15 (75-66).

ÁRBITROS Diz Felipe y Sánchez Núñez (Colegio Vasco). Sin eliminadas.

INCIDENCIAS Polideportivo de Azkoitia, 247 espectadores.

El tercer cuarto no cambió la dinámica del final de la primera mitad y, aunque los primeros minutos del periodo estuvieron protagonizados por un intercambio de encestes entre ambos equipos, en el que destacaron jugadoras como Fontela y Laneiro, al Al-Qázeres se le acabó la energía en las tareas defensivas. La menor profundidad de banquillo que la del conjunto anfitrión hizo mella en el cansancio de las pupilas de Jesús Sánchez. Entre Tomancova, Gutiérrez, Iparraguirre y Azcue estiraron la renta de su equipo por encima de la decena de puntos en el ocaso de un tercer cuarto para el olvido (63-51).

Méndez, Gauna y Ramos no perdieron la fe en ningún momento y buscaron la hombrada, pero dos canastas de la pívot Van alejaron de nuevo a la escuadra cacereña del objetivo (67-58). La última esperanza del cuadro de Jesús Sánchez tenía nombre y apellido: Raquel Laneiro. Dos triples de la internacional portuguesa revitalizaron las opciones de un conjunto cacereño que, pese a los esfuerzos, no consiguió meter el miedo en el cuerpo al Domusa. Araújo y Van cerraron el triunfo del equipo guipuzcoano ante un Al-Qázeres que no dio su brazo a torcer en ningún momento (75-66).