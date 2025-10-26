El Al-Qázeres retoma la senda de la victoria

Dácil González San Cristóbal de La Laguna Domingo, 26 de octubre 2025, 18:56 Comenta Compartir

El Alter Enersun Al-Qázeres volvió a ganar, tras dos derrotas consecutivas ante los equipos descendidos de Liga Femenina, al imponerse en su visita al Vega Lagunera Adareva Tenerife, que le puso las cosas difíciles hasta mediado el tercer cuarto. Con esta victoria, el conjunto de Jesús Sánchez ya suma tres en cinco partidos y se mantiene en la zona media de la tabla clasificatoria.

El primer cuarto estuvo marcado por un ritmo frenético de ambos conjuntos, con un intercambio de anotaciones constante en posesiones cortas que terminó con un parcial de 18-19 a favor del Al-Qázeres, gracias en gran medida al acierto en el tiro exterior del cuadro cacereño.

El segundo cuarto comenzó de la mejor manera para las cacreñas gracias a la inspiración de Ramos. Primero con una entrada a canasta y, posteriormente, con un triple, hizo un parcial de 0-5 que puso el marcador en 18-24. Tras otra anotación de Nerea Liste, que completó un partido excelso con un doble-doble, para poner el 18-26, Jaime Sañudo se vio obligado a pedir el primer tiempo muerto del encuentro. Salieron mejor las locales en el reinicio del juego y, tras un triple de Marta Gómez que situó el 27-30, fue esta vez Jesús Sánchez el que se vio obligado a pedir el tiempo muerto. Sus discípulas volvieron a abrir brecha en el marcador hasta el 29-36, pero, de nuevo, tras un tiempo muerto solicitado por el técnico del conjunto lagunero, se apretó el encuentro a un 34-38 en el intermedio.

LAGUNERA TOYOTA ADAREVA TENERIFE Arregui (5), Luque, Forsyth (15), Stevanovic (9) y Soler (16) -quinteto inicial-, Parisi (3), Ibáñez, Marta Gómez (13), Montaño (2) y García. 63 - 76 ALTER ENERSUN AL-QÁZERES Laneiro (13), Fontela (6), Ramos (8), Filipe (15) y Nerea Liste (19) -quinteto inicial-, Moro, Prieto (5), Carmen Suárez (2) y Gauna (8).

El tercer cuarto fue determinante para el devenir del encuentro. Tras un buen inicio del Adareva, que consiguió ponerse a dos puntos del Al-Qázeres, las pupilas de Jesús Sánchez metieron una marcha más y, con un parcial de 2-13 colocaron una cómoda ventaja de trece puntos en el tanteador (38-51), diferencia prácticamente insalvable para el conjunto lagunero.

Las pupilas de Sañudo dieron el todo por el todo en el inicio del último cuarto para intentar acercarse en el marcador, pero, tras poner el 53-59, dos acciones de Filipe, con un triple y una jugada de dos más uno, devolvieron al Al-Qázeres una ventaja de diez puntos. Finalmente, sin sobresaltos, el equipo cacereño logró cerrar el partido con un marcador de 63-76, duelo en el que brilló la santiaguesa Nerea Liste, 19 puntos y diez rebotes, bien secundada por la solidez de Fontela y Ramos y los dobles dígitos en anotación de Laneiro y Filipe.

El cuadro cacereño intentará prolongar este triunfo el próximo sábado, en el que recibirá en el Multiusos a La Cordá de Paterna.