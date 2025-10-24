El Al-Qázeres, a recuperar sensaciones en Tenerife

R. H. Cáceres Viernes, 24 de octubre 2025, 19:21 Comenta Compartir

El Alter Enersun Al-Qázeres afronta este sábado todo un reto en Tenerife: imponerse al Laguna Toyota Adareva en cancha canaria y recuperar sensaciones tras un inicio irregular de temporada en la Liga Femenina Challenge. El partido se disputará a las 19.00, hora insular.

El equipo cacereño llega con un balance de 2-2, tras sumar dos victorias iniciales y encadenar dos derrotas en las últimas jornadas. A pesar de ello, el conjunto dirigido por Jesús Sánchez mantiene la ambición de recuperar su mejor versión y competir de tú a tú ante un rival complicado.

Enfrente tendrá a un Laguna Toyota Andareva que comparte el mismo balance de 2-2, pero con unas estadísticas llamativas. Ha ganado sus dos partidos fuera de casa, en Sevilla y en Zamora, mientras que ha perdido sus dos encuentros en su pista. Es un equipo corto, pero con jugadoras experimentadas, lo que convierte el desplazamiento en un desafío exigente para las extremeñas.

«Vamos a una pista que es particularmente difícil, primero por el equipo que es, y segundo porque este tipo de desplazamiento siempre nos ha ido mal, al ser viajes en el día, cansados, levantándonos temprano. Ya estamos un poco acostumbrados de otros años», decía el entrenador cacereño en la previa del encuentro.

Sánchez pide a las suyas que no se fíen de las pocas rotaciones que pueda tener el rival: «Es un equipo corto, pero con mucha gente que sabe jugar bien, y han empezado a buen nivel. Sabemos que si no conseguimos mantener un nivel óptimo, no seremos capaces de estar cerca del Adareva. La idea es intentar ser regulares y hacer bien lo que sabemos hacer, esperando tener un puntito más de acierto que el pasado sábado».

Sobre la preparación física y el estado de algunas de sus jugadoras para esta cita en las Islas Canarias, Jesús Sánchez añadió que «seguimos con las mismas dudas razonables que hemos tenido esta semana, con Lucía Méndez y Raquel Laneiro, pero hemos ido con mucha precaución y esperamos que puedan llegar al partido».