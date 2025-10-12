Un Al-Qázeres a la deriva cae ante un arrollador Ardoi

Aitor Lasa Pamplona Domingo, 12 de octubre 2025, 18:48 Comenta Compartir

A la tercera llegó la primera derrota de la temporada del Alter Enersun Al-Qázeres, que no tuvo ninguna opción ante un sólido Osés Construcción Ardoi, rival con vitola de Liga Femenina el pasado curso. Superado en todos los cuartos, el conjunto de Jesús Sánchez, nefasto en los triples y lastrado por 22 pérdidas, estuvo muy lejos de su mejor versión y poco se puede rescatar en lo positivo en un encuentro para olvidar cuanto antes.

Mungo realizó el primer enceste del choque, continuado por Gutiérrez. Nerea Liste hizo valer su poderío en la zona, pero falló el adicional, anticipo del problema que tuvo el cuadro extremeño desde la línea de 4,60. Siempre a remolque, al Al-Qázeres le costó encontrar el ritmo del encuentro y las fuentes de anotación, en un partido discreto en el lanzamiento exterior y poco certero por dentro. En el conjunto local todas aportaban, si no era con penetraciones de Gutiérrez, era con los puntos desde el perímetro de Wone o los triples de Mungo y Asurmendi.

Nada le salía a un errático Al-Qázeres, mientras que las discípulas de Juancho Ferreira, muy aplicadas en la circulación del balón, lograban buenas opciones de tiro. Las acciones individuales de Tavares y Laneiro le servían a la escuadra cacereña para mantenerse a remolque en el partido, aunque la desventaja fue en aumento y un triple de Parra invitó a Jesús Sánchez a parar el partido (30-18, min. 16). La reacción de sus pupilas no fue la esperada. Ni los tiros libres le entraban al cuadro extremeño, que perdonó en la primera mitad cinco, tres de ellos de Nerea Liste, los dos últimos en el cierre del segundo cuarto, por lo que ambos equipos se retiraron a los vestuarios con un concluyente 38-23.

Precisamente la pívot santiaguesa estrenó el tanteador del tercer período. Y Filipe anotó un triple que dejó la distancia en diez puntos. Otro triple lejano de Castro, exjugadora del Al-Qázeres, propició que el Ardoi volviera a los quince puntos de renta en un abrir y cerrar de ojos tras anotar también Gutiérrez (48-23). Dos triples de Parra volvieron a fustigar a la escuadra cacereña. Sánchez detuvo el choque para tratar de aleccionar a sus jugadoras en una situación límite (51-32, min. 26). La única nota positiva es que el conjunto de Ferreira estaba en bonus, aunque los tiros libres fueron otro dolor de muelas para el Alter Enersun.

Ardoi: Gutiérrez (12), Parra (13), Mungo (7), Castro (11) y Llorente (5) -quinteto inicia-, Blanco (9), Wone (7), Asurmendi (10), Elso (5), Recarte (6) y Valero. 85 - 53 Al-Qázeres: Méndez (4), Laneiro (8), Tavares (14), Filipe (7) y Nerea Liste (16) -quinteto inicial-, Prieto, Fontela (2), Gauna (2) y Carmen Suárez. Parciales: 22-11, 16-12 (38-23), 27-16 (65-39), 20-14 (85-53).

Árbitros: Alejo Sánchez (Colegio extremeño) y Cotta Ávila (Colegio andaluz). Sin eliminadas.

Incidencias: Polideportivo Arrosadía. 100 espectadores.

Un triple de Asurmendi mandó la diferencia por encima de los 20 puntos (56-34) y Castro y Wone en la pintura la ampliaron aún más (60-34). Y en plena debacle del Al-Qázeres, en el inicio del último cuarto, una canasta al contraataque de Blanco extendió la paliza a los 30 puntos (69-39). La buena e intensa defensa del Ardoi limitó cualquier atisbo de reacción del elenco de Sánchez, que pidió un nuevo tiempo muerto cuando Elso anotó otro triple (75-42, min. 35).

Con todo decidido, dio margen al debut de la canterana Valero en las filas locales en un duelo sobre el que hacer borrón y cuenta nueva por parte del Al-Qázeres, que buscará redimirse ante su público el próximo sábado ante otro descendido, el Celta Femxa Zorka.