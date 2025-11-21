El Al-Qázeres busca una victoria para volver a meterse en playoff

El Al-Qázeres vuelve a escena este sábado (19.00) en Logroño para medirse al Bosonit Unibasket en la novena jornada de la Liga Femenina ... Challenge, un duelo clave para un equipo cacereño, que busca algo más que mantener su buen arranque: quiere dar el salto a la zona de playoff. Ambos llegan con el mismo balance (4-3) tras una semana sin competición debido a las ventanas FIBA, un parón que ha partido la preparación y que volverá a repetirse justo después de esta jornada.

Jesús Sánchez reconoce que la semana ha sido «particular», marcada por ese parón y por el regreso de las jugadoras que han estado con Portugal. «Para ellas ha sido una semana de máxima exigencia, competición al más alto nivel, y ahora tocaba recuperar y reengancharse a la preparación. Para las que se quedaron, ha sido más un tramo de mejora y de ajustar detalles», explica. Su reto ha sido mezclar ambos ritmos: la chispa competitiva de unas y el descanso acumulado de otras.

Pese al escaso margen, el técnico cree que el equipo llega listo para afrontar un partido exigente ante un rival en buen momento. «Ellas están jugando bien y vienen anímicamente fuertes después de sus últimas victorias. Necesitamos una buena salida y un partido sólido allí», apunta.

La referencia inmediata es el rendimiento reciente fuera de casa, una asignatura que el Al-Qázeres empieza a dominar. Sánchez se aferra a las sensaciones en Azpeitia y Tenerife, encuentros en los que el equipo compitió de principio a fin, aunque el primero se escapara por un mal minuto y medio. «Si somos capaces de reproducir aquello, de salir bien y controlar sus momentos de empuje, sobre todo con su amenaza exterior, tendremos opciones al final, que es como se mueve esta liga», destaca.

La peculiar estructura del calendario asoma por detrás del análisis. A este partido le seguirá otro parón y, después de Navidad, una auténtica carrera de fondo con tres encuentros en ocho días.