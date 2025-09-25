Albert Lafuente regresa al Cáceres con un nuevo rol

R. H. Badajoz Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:34 Comenta Compartir

Presentar a Albert Lafuente (Lleida, 24/5/1999) con el Cáceres era casi un ejercicio redundante, aunque, hasta cierto punto, necesario. Porque si bien no es desconocido para el público verdinegro tras su paso por el club en la temporada 2022/23, su evolución ha sido más que sustancial y hay aristas en su juego y en su rol en la pista que él mismo se encarga de explicar. «Cuando vine aquí cubría un poquito las dos posiciones del uno y el dos, por decirlo así, pero conforme han pasado estos dos años me he asentado más en la posición de base, de ser un poco el director de juego sin quitar mis virtudes de poder anotar».

Tampoco hace falta que nadie le cuente cómo se vibra con el deporte de la canasta en su nuevo destino. «Ilusionado de estar aquí porque sé lo que es jugar en el Multiusos, sé cómo lo vive la ciudad, el aficionado... Contento por el reto y ojalá que todo vaya bien». El jugador catalán tiene experiencia en la categoría y su último club fue La Salud Archena.

Le acompañó en la puesta de largo otro fichaje, el joven ala-pívot Luis García (Sevilla, 22/3/2004), que llega procedente del CB Tarragona de Segunda FEB, donde la pasada campaña firmó 5,9 puntos y 3,9 rebotes. Además cuenta con la vitola de pertenecer a una prolífica hornada que se proclamó campeona de Europa y del mundo con la selección española en categorías inferiores.

Seducido por el proyecto y la entidad del equipo, no dudó en enrolarse a sus filas, «cuando escuché la oferta del Cáceres me ilusionó muchísimo». En cuanto a su proceso de madurez, reconoce que ha experimentado un gran cambio, «estoy tomando un rol más interior, estoy jugando de cinco o cuatro y he cogido más kilos, he trabajado mi físico, en saltar. He intentado no perder esa explosividad y esa velocidad, pero puedo aguantar mejor los contactos y entrar más fuerte al rebote».