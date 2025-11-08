Aizpitarte silencia el Multiusos con un triple ganador sobre la bocina

Clemente Ramos Cáceres Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:34 Comenta Compartir

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad cayó de la manera más cruel posible, concretamente en el último segundo. Tras dominar la mayor parte del encuentro, el choque llegó a sus últimos segundos con un resultado igualado (84-82) y Aizpitarte, autor de 27 puntos, se erigió en héroe del cuadro guipuzcoano con un triple sobre la bocina. El tropiezo complica la situación a nivel clasificatorio ya que el conjunto cacereño, incapaz de hilar triunfos, pierde la estela de los equipos de cabeza y se queda en tierra de nadie. El pleno de tres derrotas en casa y un balance inesperado de 2-4 dejan sin margen de error a la escuadra cacereña.

El conjunto cacereño tardó en carburar. Tan solo Palazuelos, con un enceste de dos puntos, anotó en los primeros tres minutos del choque. Dos triples de Moncanut y Aizpitarte adelantaron al Biele ISB (2-6). Leveque, desde la línea de personales, trató de recortar diferencias, pero otros dos lanzamientos desde más allá del arco de Moncanut estiraron la renta en favor del cuadro de Azpeitia. Carbajal se vio forzado a cambiar la defensa para cortar la sangría de puntos protagonizada por el base de la formación guipuzcoana, y le salió bien. Un parcial de 8-0, obrado por Mazaira y Luis García, empató el duelo (13-13). No obstante, dos tiros libres de Acha y una canasta de Jermain en los últimos compases del primer periodo volvieron a situar por delante al Biele ISB (13-17).

CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD Lafuente (15), Palazuelos (14), Mendes (4), Mazaira (9), Leveque (12) -quinteto inicial-, Foreman (3), Luis García (3), Santos, Nico Marina (8) y Strikker (16). 84 - 85 BIELE ISB AZPEITIA Aizpitarte (27), Moncanut (18), Acha (11), Niang (8) y Olaizola (5) -quinteto inicial- Ardanza (4), Sagna (8), Jermain (2) y Miranda (2). PARCIALES 13-17, 29-20 (42-37), 17-19 (59-56) y 25-29 (84-85).

ÁRBITROS Aguilera Mellado (Colegio Extremeño) y Betanzos García (Colegio Castellano y leonés). Eliminaron por cinco faltas personales al jugador local Mendes (min. 31).

INCIDENCIAS Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres, 1.500 espectadores.

Strikker y Mendes se echaron al equipo verdinegro a las espaldas y consiguieron voltear el marcador con su efectividad en el tiro (19-17). Sagna y Miranda acabaron con el parcial favorable al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, pero lejos de achicarse, un mate contundente de Leveque y dos tantos de Foreman dieron alas a los pupilos de Jacinto Carbajal. Olaizola y Aizpitarte se empeñaron en recuperar la iniciativa en el marcador para el Biele ISB, e incluso lo lograron en un primer momento. Sin embargo, la irrupción de Nico Marina unido al buen hacer de hombres como Palazuelos, Mazaira y Strikker propiciaron que la formación anfitriona se marchase a vestuarios con ventaja (42-37).

Otro mate espectacular de Leveque y una canasta de Nico Marina tras el descanso no intimidaron a un Biele ISB que tiró del talento individual de Niang para mantenerse con vida en el choque (51-42). Strikker contrarrestó con la misma moneda un triple de Aizpitarte, pero el base del conjunto azpeitiarra encestó otro más en la acción posterior y puso el partido en un puño. El Cáceres dispuso de varias oportunidades para poner tierra de por medio, pero los lanzamientos no entraron y, a pesar de dos tiros libres de Strikker y uno de Luis García, tanto el propio Aizpitarte desde la línea de personales como Olaizola y Niang en la zona apretaron aún más la contienda (59-56).

El Biele ISB no daba un respiro al cuadro cacereño. Dos tiros libres de Strikker dieron un pequeño respiro al cuadro local hasta que dos triples consecutivos de Acha cambiaron el signo del choque (61-63). Lafuente y Palazuelos neutralizaron las acometidas de un incisivo Acha para empatar el duelo a seis minutos para el final. Moncanut recogió el relevo de su compañero, pero nuevamente Palazuelos y, sobre todo, Lafuente sostuvieron al equipo verdinegro (78-74).

No obstante, Aizpitarte monopolizó la ofensiva del Biele ISB en los últimos dos minutos del partido y respondió cada golpe del Cáceres con acierto para llegar a los últimos 45 segundos con tablas en el marcador (80-80). Un triple de Lafuente parecía encarrilar el triunfo de la escuadra cacereña, aunque no fue así.

Tras un tiempo muerto del Biele ISB, dos tiros libres de Aizpitarte colocaron a un punto a su equipo (83-82). En la acción posterior, Lafuente solo pudo convertir uno de sus dos lanzamientos desde la línea de personales con 12 segundos por jugar. El propio Aizpitarte asumió la responsabilidad y anotó un triple en el último segundo que enmudeció al Multiusos y dio la victoria a la formación guipuzcoana (84-85).